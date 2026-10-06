تعطیلی فرودگاه ابها در پی حمله نیروهای مسلح یمن

جوان آنلاین: شبکه المنار گزارش داد که فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب عربستان در پی حمله موشکی نیروهای مسلح یمن، تعطیل و فعالیت‌های هوانوردی در این فرودگاه متوقف شد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای یمن در عملیاتی با استفاده از یک فروند موشک بالستیک، فرودگاه بین‌المللی ابها را هدف قرار داده‌اند.

یحیی سریع در ادامه به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی درباره ادامه برقراری پرواز در حریم هوایی عربستان هشدار داد و گفت این حریم هوایی به صحنه عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن تبدیل شده است.

وی حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره را از این هشدار مستثنی کرد.