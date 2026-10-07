کد خبر: 1383105
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۴:۲۰
تاریخ » اخبار کلی
نظر و گذری بر مجموعه «خاطرات و حکایت‌ها از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی»

داستان‌های حقیقی از تاریخ معاصر ایران

1 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «خاطرات و حکایت‌ها از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی» را در خود دارد
سمانه صادقی

 جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «خاطرات و حکایت‌ها از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی» را در خود دارد. این پژوهش از سوی مؤسسه فرهنگی قدر ولایت انجام شده و در مجلدات فراوان نشر یافته است. ناشر در مجلد دوم این مجموعه، هدف از این تحقیق را اینگونه تشریح کرده است:
«تهاجم سازمان یافته استکبار جهانی به فرهنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی، امری نیست که بر صاحبان خرد، عقل سلیم و چشمان بصیر پوشیده باشد. آنچه مورد غفلت واقع می‌شود، ابعاد این تهاجم و ابزار‌هایی است که به کار گرفته می‌شوند. بنا به تجربه تاریخی، یقیناً مراکز آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در رأس این تهاجم قرار دارند. حضور نسل جوان با همه خصوصیات جوانی در مراکز آموزش کشور، این توجه خاص دشمن را توجیه می‌کند. حضور روشنفکران غرب زده و شرق زده در طول یک قرن گذشته در مراکز آموزشی و به‌خصوص آموزش عالی و سازمان دادن به شکل و شیوه و محتوای نظام آموزشی در طول سلطنت پهلوی، در واقع یک لشکرکشی از عناصر مزدور و خود فروخته داخلی از سوی استکبار بود. چشمان نسل جوان باید روی درخشندگی‌های فرهنگ ملی و اسلامی خود بسته بماند و همین چشمان باید به کمک صد‌ها وسیله تبلیغاتی، ظلمات فرهنگ غربی را درخشنده ببیند! این خواست استکبار، در تهاجم فرهنگی است. گوش‌های نسل جوان بنا به خواست استکبار جهانی، باید تمامی دروغ‌ها و بافته‌های دستگاه‌های خبری آنان را بشنود و باور کند، اما حقایق عینی انقلاب اسلامی را باور نکند ونشنود! جوان در حلقه تهاجم استکبار، باید موجودی شهوتران، بی‌بندوبار، غافل از تجارب تاریخی خود، فاقد بینش سیاسی، ناتوان از شناخت دشمنان و فاقد توان مقابله و مقاومت و دفاع در برابر تجاوزات پرورش یابد. در مقابل، نظام ارزشی و الهی جمهوری اسلامی ایران، جوانان را پرشور، حاضر در صحنه، دارای بینش عمیق سیاسی، آگاه به تاریخ و فرهنگ خود، عزیز، خداشناس و خداپرست و با ایمان می‌خواهد. آرایش امروز، آرایش تهاجم فرهنگی است و در این تهاجم، جوانان هدف هستند. یکی از ابزار‌ها در این تهاجم، تحریف تاریخ گذشته این ملت است. به گونه‌ای که خائن بازشناخته نشود و راه‌های خیانت و خباثت که از سوی دشمنان گشوده شده بود، معلوم نگردد و جوان نتواند گذشته مملکت خود را به درستی بفهمد و درس‌ها و عبرت‌های لازم را از آن برگیرد. این تحریف تنها در دایره گذشته‌ای که به طاغوت منتهی می‌شود، نمی‌گنجد، بلکه دامنه حقایق و واقعیت‌های انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی را نیز در خود می‌گیرد. سیلی که از قله‌های استکبار و ظلمات جاهلی مسلط بر جهان سرچشمه می‌گیرد، خواب زدگان را به تباهی می‌کشاند. این مجموعه در راستای آشنا کردن جوانان با تاریخ گذشته و حال تنظیم شده است؛ به گونه‌ای که در قالب خاطره‌ها و نقل حکایت‌ها آن هم از زبان راستگویان و متقین و حاضران در صحنه‌های مختلف مبارزه با دشمن آنها را بهتر جذب کند و در خاطر و سینه خود حفظ و بتواند سینه به سینه چشمه جوشان تاریخ این ملت مسلمان را پاک و زلال به نسل‌های آینده انتقال دهد و بدین گونه درخشندگی فضایل را همچنان برافروخته نگه دارد و خفاشان ظلمت پسند و تاریکی گستر را از دستیابی به گوهر ارزشمند وجود خود - که فطرت خداجویی و اطاعت اوست- ناکام گذارد....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، کتاب ، امام خامنه ای
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