رئیس اطلاعاتی اسبق آلمان جاسوس از آب درآمد

رسانه‌های آلمانی خبر دادند که رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ آگوست هانینگ به اتهام جاسوسی و افشای اسرار دولتی دستگیر شد.

جوان آنلاین: رئیس پیشین این نهاد اطلاعاتی آلمان همچنین متهم است که در ازای دریافت پول، اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده‌ای را از یک خبرچین دریافت کرده است.

بازداشت او در شرایطی رسانه‌ای شده که روز گذشته رئیس کنونی سازمان اطلاعات خارجی آلمان (بی‌ان‌دی) مارتین یگر در جلسه با قانون‌گذاران آلمانی درباره خطر جنگ با روسیه حرف زده بود.

یگر در جلسه «کمیته نظارت پارلمانی» گفته بود که آلمان درگیر یک «جنگ در سایه» با روسیه است و خطر یک درگیری خشونت‌آمیز بین دو کشور وجود دارد.

رسانه‌های آلمانی توضیح خاصی درباره اینکه رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی آلمان متهم به جاسوسی برای چه کشوری شده، ارائه ندادند. هانینگ در دوره گرهارد شرودر صدراعظم اسبق آلمان در این منصب قرار داشت.

بازداشت شهروندان آلمانی به ظن جاسوسی برای کشورهای خارجی، مسبوق به سابقه است. اردیبهشت امسال بود که یک زوج متأهل آلمانی در شهر مونیخ به اتهام جاسوسی برای چین دستگیر شدند.

دادستانی فدرال آلمان مدعی شده بود که این زوج متهم هستند که از طرف سرویس اطلاعاتی چین با دانشمندان و پژوهشگران تماس گرفته و برای کسب فناوری‌های پیشرفته با کاربرد نظامی تلاش می‌کردند.

حالا امروز شبکه دویچه‌وله درباره بازداشت مدیر سابق اطلاعاتی آلمان گزارش داد که «دادستان‌های فدرال در حال تحقیق درباره هانینگ به اتهام جاسوسی علیه دولت، افشای اسرار دولتی و تلاش برای ارتکاب خیانت و فعالیت به عنوان مأمور سرویس اطلاعاتی مخفی هستند.»

طبق گزارش این رسانه، یکی از کارکنان سابق و عالی‌رتبه سازمان اطلاعات خارجی آلمان نیز به ظن تحویل صدها سند محرمانه به هانینگ در ازای دریافت پول طی بیش از یک دهه، بازداشت شده است.

سردبیر ارشد بخش سیاسی دویچه‌وله «میکائلا کوفنِر»، این پرونده را «بزرگ‌ترین رسوایی جاسوسی قرن در آلمان که هم‌اکنون در حال وقوع است» توصیف کرد.