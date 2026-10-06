ضرورت احترام به حقوق بشر و خودداری از سرکوب اعتراضات در فرانسه

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به برخورد خشن نیروهای امنیتی فرانسه با اعتراضات دانش‌آموزی، و رویکردهای دوگانه دولت فرانسه در قبال موضوع حقوق بشر، نوشت:

فرانسه در ژانویه ۲۰۲۶ درباره ایران از ضرورت احترام به «تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات»، و «خویشتنداری» دولت در قبال تجمع‌کنندگان سخن گفت. مقامات فرانسه حتی با آگاهی از ترغیب به شورش و خشونت در خارج از مرزهای ایران و وجود گزارش حملات مسلحانه به مراکز انتظامی در ایران، از «قیام مسالمت‌آمیز» سخن گفتند.

اکنون در فرانسه اعتراض دانش‌آموزان، «خشونت شهری» خوانده می‌شود؛ وزیر کشور چندان با خویشتنداری موافق نیست و از مداخله سریع و قاطع نیروهای امنیتی و استفاده از زور برای برقراری نظم سخن می‌گوید و دولت نیز «دستکاری سیاسی» و نقش‌آفرینی جریان‌های چپ افراطی را عامل ناآرامی‌ها معرفی می‌کند. .

روشن است که خشونت علیه پلیس، آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی قابل دفاع نیست و دولت موظف به برقراری امنیت و نظم عمومی است. اما تناقض در جای دیگری است: چرا همان رفتارها و همان معیارها، وقتی معترض در ایران است، یک‌گونه تفسیر می‌شود و وقتی معترض در فرانسه است، به گونه‌ای دیگر؟!

مشکل، اعتراض نیست؛ مشکل، دوگانه‌شدن معیارها است. حقوق بشر و حق اعتراض اگر اصل‌اند، نباید با جغرافیای معترض تغییر کنند.