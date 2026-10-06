جوان آنلاین: امیر امید اردلان، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری با موضوع معرفی دانشگاه‌های افسری ارتش و جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، رهبر شهید، شهدای ارتش و نیروهای مسلح نکاتی را درباره جذب دانشجویان در دانشگاه‌های افسری آجا مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه امسال دانشگاه‌های افسری ارتش پس از سال‌ها اقدام به جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری کرده است، اظهار داشت: بازگشت به کنکور سراسری برای جذب دانشجویان در دانشگاه‌های افسری ارتش بعد از ۲۰ سال این پیام راهبردی را می‌تواند برای جوانان عزیز و خانواده‌های آن‌ها داشته باشد که ارتش می‌خواهد دامنه دسترسی علمی کشور را افزایش دهد.

وی افزود: مسئله ما در این موضوع، شناسایی آن دسته از استعدادهایی است که علاقه آن‌ها به خدمت نظامی هنوز فعال نشده و از نظر ما ارتش آینده را با انسان‌های توانمند می‌تواند بسازد؛ نه صرفاً با افزایش تعداد نیروی انسانی. دنبال این هستیم که دوباره دانشگاه‌های افسری را با منظومه آموزش عالی کشور پیوند دهیم.

امیر اردلان با اشاره به جنگ‌های اخیر و نتایج آن گفت: جنگ‌های اخیر به ما داد که جنگ فقط به محیط های نظامی محدود نیست. مرز بین محیط‌های نظامی و غیرنظامی کاملاً ازبین‌رفته و این پیکره واحد را در دفاع باید نهادینه‌سازی کنیم.

فعالیت ۷ دانشگاه افسری در بخشهای مختلف ارتش

وی در ادامه نشست درباره تعداد دانشگاههای افسری را ۷ عدد اعلام کرد و گفت: هرکدام از این دانشگاه‌ها، متناسب با نیاز و تخصص‌های مورد نیاز نیروی مربوط، مأموریت خاص خودشان را دارند و در این زمینه فعالیت می‌کنند. از این هفت دانشگاه، دانشگاه فرماندهی و ستاد ما در سطح آموزش عالی و در مقاطع تحصیلات تکمیلی فعالیت می‌کند. اما شش دانشگاه دیگر، از جمله دانشگاه افسری امام علی(ع) در نیروی زمینی، حوزه تخصصی و مأموریت خاص خود را دارند و متناسب با نیازهای نیروی مربوط فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه خاتم‌الانبیا(ص) را در حوزه پدافند داریم که تخصص‌های مورد نیاز نیروی پدافند را تأمین می‌کند. دانشگاه شهید ستاری نیز به همین شکل فعالیت می‌کند. دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهر، دانشگاه دریایی ماست. دانشگاه علوم پزشکی، همان‌طور که استحضار دارید، یکی از دانشگاه‌های برتر کشور است و دانشکده فارابی نیز از جمله دانشگاه‌ها و مراکزی است که در این مقطع زمانی، برای معرفی آن به جوانان عزیزمان تلاش می‌کنیم تا نسل جوان با این دانشگاه‌ها بیشتر آشنا شود.

امیر اردلان با اشاره به اینکه این دانشگاه‌ها از نظر چیستی، چرایی و چگونگی، تا حدی با دانشگاه‌های غیرنظامی متفاوت هستند، افزود: آموزش‌های ما مبتنی بر آینده و پژوهش‌ها نیز مبتنی بر نظام مسائل و نیازهایی است که پیش از این احصا و ارسال شده است. در این دانشگاه‌ها، اتصال میان دانشگاه و عملیات بسیار پررنگ است و وجود زیرساخت‌های شبیه‌ساز و آزمایشگاه‌های پیشرفته نیز کاملاً مشهود است.

مأموریت‌محوری و پیوند مستقیم با راهبرد دفاعی کشور از ویژگی‌های ارتش

معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه استادان باتجربه علمی و عملیاتی ما نیز از جمله استادان صاحب‌نام و برجسته کشور هستند، گفت: در دانشگاه‌های ارتش ما به بهترین شکل ممکن از ظرفیت استادان مطرح دانشگاه‌های غیرنظامی نیز استفاده می‌کنیم. تمرکز بر علوم و فناوری‌های نوظهور و تحول‌آفرین در این دانشگاه‌ها کاملاً مشهود است.همچنین دانشکده‌ها و مراکز آموزشی میان‌رشته‌ای بسیار خوبی داریم. مأموریت‌محوری و پیوند مستقیم با راهبرد دفاعی کشور، از جمله ویژگی‌هایی است که این دانشگاه‌ها را متمایز می‌کند.این ویژگی‌ها برای نسل جدید و جوانان ما قطعاً جذابیت خاصی دارد.

وی با توصیه‌ای به دانشجویان و دانش اموزان در صدد انتخاب رشته تحصیلی گفت: جوانان عزیز ما باید این تصور را که دانشگاه‌های افسری صرفاً نظامی هستند، از ذهن خود کنار بگذارند. دانشگاه افسری امروز مجموعه‌ای از دانش، تخصص، فناوری، آموزش و پژوهش‌های حرفه‌ای است که برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز ارتش آینده طراحی شده است.جوانان و خانواده‌های محترمشان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به این دانشگاه‌ها مراجعه کنند.

پذیرش دانشگاه‌های افسری ارتش در دو گروه آموزشی ریاضی و تجربی

وی درباره جزئیات پذیرش دانشجو در دانشگاههای افسری امسال گفت: امسال ما در دو گروه آموزشی ریاضی و تجربی پذیرش دانشجو داریم، اما قطعاً در سال‌های بعد درباره گسترش این گروه‌های آموزشی بحث خواهیم کرد.با این حال، متناسب با نیازهای ارتش، امسال در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، خلبانی، خلبانی پهپاد، مهندسی هوافضا، مهندسی برق، مهندسی رایانه، مهندسی سایبر، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد، مهندسی مکانیک، مهندسی کشتی، مهندسی نوآوری، مهندسی عملیات و موشک و سایر رشته‌ها پذیرش داریم. داوطلبان عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رشته‌ها و شرایط پذیرش، حتماً باید به دفترچه کنکور سراسری یا وبگاه گزینش ارتش مراجعه کنند.

وی یادآور شد: ارتش آینده با یک تخصص به‌تنهایی نیازهای خود را تأمین نمی‌کند، بلکه به مجموعه‌ای از تخصص‌ها نیاز دارد که در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانیم ان‌شاءالله این مجموعه را در خدمت قدرت دفاعی کشور قرار دهیم.

مزایای انتخاب دانشگاه‌های افسری برای داوطلبان کنکور

وی درباره تفاوت و مزیتهای دانشگاه افسری با دانشگاه معمولی است،گفت:در دانشگاه‌های غیرنظامی، تمرکزمان بر آموزش‌های علمی و تخصصی است اما در دانشگاه افسری، علاوه بر آموزش‌های علمی و تخصصی، مجموعه‌ای از آموزش‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای نظیر، مسئولیت‌پذیری، کار تیمی، مدیریت و فرماندهی، آمادگی جسمانی و توان تصمیم‌گیری در شرایط مختلف نیز به جوانان آموزش داده می‌شود.

امیراردلان تفاوت دوم این دانشگاهها را با دانشگاه‌های غیرنظامی، آینده شغلی و حرفه‌ای آنها دانست و گفت: جوانی که وارد این مسیر می‌شود، صرفاً برای دریافت یک مدرک تحصیلی وارد دانشگاه افسری نمی‌شود، بلکه از همان ابتدا برای یک مسیر حرفه‌ای و پذیرش مسئولیت‌های آینده وارد این مسیر می‌شود.بنابراین تفاوت فقط در محیط دانشگاه نیست، تفاوت در این است که دانشجو در پایان این مسیر، علاوه بر یک تخصص، هویت و شخصیت حرفه‌ای یک افسر را نیز به دست می‌آورد.

وی تصریح کرد: دانشگاه افسری به جوان ما کمک می‌کند، چگونه یاد بگیرد، چگونه مسئولیت بپذیرد، چگونه تصمیم بگیرد و چگونه دانش خود را در خدمت یک مأموریت ملی، به امید خدا به کار بگیرد.

معاون نیروی انسانی ارتش با بیان اینکه این نگاه که "دانشگاه افسری صرفا رزمنده تربیت می‌کند" باید اصلاح شود، گفت: ارتش امروز، به‌ویژه ارتش آینده، فقط به نیروهای رزمی نیاز ندارد. ما به متخصصان حوزه‌های هوش مصنوعی، رباتیک، سایبر، رایانه، جنگال، مخابرات، پهپاد، علوم شناختی، مدیران و فرماندهان و صدها تخصص دیگر برای ارتش آینده‌مان نیاز داریم.هدف دانشگاه افسری، تربیت انسان‌هایی است که بتوانند در هر جایگاهی که قرار می‌گیرند، مأموریت خود را با دانش، تخصص، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت، به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

امیر اردلان با اشاره به اینکه دانشگاه افسری محل تربیت انسان‌های حرفه‌ای برای دفاع از کشور و میهن عزیزمان ایران است، تاکید کرد: انسان حرفه‌ای به کسی گفته می‌شود که هم تخصص علمی و فناورانه داشته باشد، هم توان فرماندهی و مدیریت، هم آمادگی نظامی و هم هویت و مسئولیت حرفه‌ای. از همه مهم‌تر، باید توان شناختی و قدرت تصمیم‌گیری در محیط‌های سیال، پیچیده، غیرمطمئن و مبهم را داشته باشد.

تغییر پارادایم‌های جنگ و جذب تخصص‌های متفاوت در ارتش

وی با اشاره به اینکه "فناوری‌های جدید در جذب دانشجو تأثیر گذاشته است" گفت: امروز پارادایم‌های جنگ کاملاً تغییر کرده است. ما در صد سال اخیر شاهد پارادایم‌های مختلفی از پارادایم صنعتی جنگ گرفته تا پارادایم‌های جدیدتر و در نهایت پارادایم جنگ شناختی بودیم.در این شرایط، ما به فناوری‌های مختلفی مانند هوش مصنوعی، سایبر، علوم داده و به‌ویژه علوم و فناوری‌های شناختی که بسیار حائز اهمیت هستند، نیاز داریم. تمام این فناوری‌ها تحول‌آفرین هستند و این پارادایم‌ها، قواعد سه ضلع مثلث جنگ، یعنی بازی جنگ، بازیگران و زمین بازی را متحول می‌سازند.

معاون نیروی انسانی ارتش گفت: ما نمی‌خواهیم افسر آینده ما صرفاً استفاده‌کننده فناوری باشد بلکه می‌خواهیم تا حد امکان، افسر ما فناوری را بشناسد، در توسعه آن نقش داشته باشد و بتواند در مأموریت‌های دفاعی کشور، از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

مزیتهای انتخاب دانشگاه‌های افسری برای ادامه تحصیل جوانان

وی با اشاره به مزیت‌های انتخاب دانشگاههای افسری برای جوانان و دانش‌آموزان گفت: یکی از مزیت‌های انتخاب این مسیر، آینده حرفه‌ای روشن و هدفمندی است که برای داوطلبان و جوانان عزیز ما به همراه دارد. دانشگاه افسری فقط به جوان ما مدرک نمی‌دهد، بلکه برای او تخصص، هویت و فرصت اثرگذاری در یک محیط بزرگ‌تر و در یک مأموریت بزرگ‌تر ایجاد می‌کند. بنابراین، انتخاب دانشگاه افسری فقط انتخاب یک رشته نیست، انتخاب آینده ایران و آینده اولین تمدن بشری است. جوانی که وارد دانشگاه می‌شود، از همان ابتدا می‌داند که برای یک مسیر حرفه‌ای وارد این مجموعه شده است و قرار است دانش و توانمندی خود را در ساختار ارتش، به بهترین شکل ممکن، به کار بگیرد.

امیر اردلان گفت: البته این مسیر همانند هر مسیری و هر شغلی که بخواهیم انتخاب کنیم، قطعاً نیازمند تلاش و برخورداری از شایستگی‌هایی است. هرکسی که تلاش، شایستگی و توانمندی بیشتری داشته باشد، می‌تواند بهتر از فضای فراهم‌شده برای خود استفاده کند و ان‌شاءالله ظرفیت‌های موجود را به بهترین شکل به کار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه ما در دانشگاه‌های افسری، یک اتفاق مطمئن و مهم و فرصتی را برای داوطلبانمان رقم می‌زنیم، گفت: داوطلبان ما باید این موضوع را کاملاً بدانند که ما در دانشگاه افسری به دنبال کسانی هستیم که واقعاً علاقه‌مند و عاشق این مسیر باشند. چون اعتقاد داریم «عشق به اضافه علم»، یک کیفیت جدید ایجاد می‌کند.

معاون منابع انسانی ارتش درباره کیفیت رشته‌های در نظر گرفته امسال برای دانشگاههای افسری گفت: رشته‌هایی که در سال‌های گذشته در دانشگاه‌ها ایجاد کردیم و رشته‌هایی که امسال نیز بر مبنای درس‌آموخته‌ها ایجاد شده‌اند، فناوری‌محور، دانش‌بنیان و تحول‌آفرین هستند.

امیر اردلان، در ادامه این نشست خبری درباره امکانات و شرایط پیش‌بینی‌شده برای داوطلبانی که این دانشگاهها را انتخاب می‌کنند، گفت: ما برای دانشجویان خود در حوزه نگهداشت نیروی انسانی، شرایط خوبی را انتخاب فراهم می‌کنیم. از شغل دائمی و یادگیری تخصصی تا مسکن سازمانی و غیرسازمانی، بیمه و موارد مشابه در این بسته دیده است. چراکه موضوع نگهداشت برای جوان امروز بسیار حائز اهمیت است.

توصیه امیراردلان به داوطلبان کنکور و خانواده‌ها

وی با اشاره به اینکه فناوری و جذابیت برای جوانان امروز اهمیت زیادی دارد، گفت: قطعاً محیطی که در ارتش برای نسل جدید، یعنی نسل آلفا، مهیا کرده‌ایم، محیطی بسیار جذاب است که می‌تواند علاقه آن‌ها را جلب کند.از خانواده‌ها درخواست می‌کنم مشورت‌های خوبی به جوانان بدهند. ما نیز در این مسیر تلاش می‌کنیم بهترین مسیر را برای جوانان عزیزمان فراهم کنیم.

وی در پایان به خانواده‌ها توصیه کرد: از خانواده‌ها می‌خواهم با مطالعه، این مسیر را انتخاب کنند و انتخاب خود را صرفاً بر مبنای این تصور قرار ندهند که دانشگاه‌های افسری فقط نظامی هستند.

به گفته امیر اردلان ارتش همانند دانشگاه‌های غیرنظامی، برای رشته‌های دانشگاه‌های افسری از وزارت علوم مجوز گرفته‌ و رشته‌هایی که برای نسل آلفا، نسل جدید و جوانان ما، جذابیت دارند در رشته‌های مورد نیاز دانشگاههای افسری دیده شده است.