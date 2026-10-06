کد خبر: 1383073
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار مصری‌ها به وزیر صهیونیست: اسرائیل را محو می‌کنیم

مصر نمایندگان پارلمان، فعالان رسانه‌ای و افراد تاثیرگذار مصری در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به تهدید «بزالل اسموتریچ» وزیر صهیونیست علیه کشورشان تاکید کردند که اگر رژیم اسرائیل به خاک مصر تعرض کند، محو خواهد شد.

جوان آنلاین: اسموتریچ اخیرا در مراسمی تهدید کرد که اگر مصر به رژیم اسرائیل حمله کند، دیگر منطقه «صحرای سینای مصر وجود نخواهد داشت».

این تهدید وزیر دارایی رژیم اسرائیل خشم فعالان رسانه‌ای، نمایندگان پارلمان و چهره‌های تأثیرگذار مصر در شبکه های اجتماعی را به همراه داشت و برخی از آنها در مقابل تهدید کردند که اگر رژیم صهیونیستی به خاک مصر حمله کند؛ «اسرائیلی وجود نخواهد داشت».

هرچند مسئولان مصر به طور رسمی و مشخص به این تهدید اسموتریچ پاسخ نداده اند اما «احمد موسی» خبرنگار مصری در برنامه «به مسئولیت من» در شبکه «صدی البلد» خطاب به صهیونیست ها هشدار داد: «در یک کلام، اگر شما جسارتی مرتکب شوید، اسرائیل وجود نخواهد داشت».

وی گفت: اسموتریچ درباره مصر، صحرای سینا و جنگ حرف می زند و هزینه جنگ برای همه روشن است و شما (صهیونیستها) پیشتر این هزنیه را پرداخته‌اید.

موسی تاکید کرد: ۱۲۰ میلیون شهروند مصری آماده فدا کردن جان خود برای کشورشان هستند و ما ده برابر (به هرگونه حمله به خاک مصر) پاسخ خواهیم داد.»

وی افزود: ارتش مصر در هر زمان و تحت هر شرایطی، به طور کامل آماده دفاع از میهن خود است.»

موسی «سینا را خط قرمز مصر» توصیف کرد و خطاب به صهیونیست ها افزود: شما نمی‌توانید حتی به یک وجب از این منطقه نزدیک شوید و رخدادهای سال ۱۹۶۷ دیگر به هیچ وجه برای مصر تکرار نخواهد شد.

«مصطفی بکری» از فعالان رسانه‌ای و نماینده پارلمان مصر نیز به نوبه خود در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» به اسموتریچ حمله کرد و گفت: ای ابله، امیدوارم درخصوص اینکه چگونه ارتش شما را درهم شکستیم، جستجو و مطالعه کرده باشی. آنهایی که یک بار این کار را کردند، می توانند دوباره آن را انجام دهند.»

وی گفت: «ارتش مصر آماده مقابله و درهم شکستن هر کسی است که به خود جرأت تهدید امنیت ملی را بدهد.»

در همین راستا، «لؤی الخطیب» فعالان تأثیرگذار مصری درشبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اسموتریچ را «دیوانه» خطاب کرد که درک سیاسی ندارد.

وی از اسموتریچ خواست تا پیش از بیان این گفته‌ها، بفهمد که درباره چه چیزی دارد حرف می‌زند.

واکنش فعالان و شخصیت‌های مصری به گفته‌های اسموتریچ چند ساعت پس از اظهارات «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر صورت گرفت.

السیسی در جلسه شورای عالی نیروهای مسلح مصر تأکید کرد: «نیروهای مسلح مصر در هر زمان و باوجود هر شرایطی برای دفاع از مصر و امنیت ملی آن آماده هستند.»

وی با اشاره به جنگ اکتبر ۱۹۷۳ گفت: «در این روز ماندگار، مصریان فصلی درخشان در تاریخ افتخارات ملی رقم زدند؛ چرا که اراده‌ ملت مصر برخاست تا به جهانیان ثابت کند که مصر از خاک خود دست نمی‌کشد.»

برچسب ها: مصر ، اسرائیل ، نتانیاهو
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