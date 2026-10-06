احتمال استعفای ترامپ به دلیل ۵ عامل مهم

جوان آنلاین: رالف نادر نامزد اسبق انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتشار یک مقاله در کومن دریمز تاکید کرد که ممکن است ترامپ طی ۲ سال آینده خود را در برابر شرایط متفاوتی در سایه از دست دادن بخش زیادی از نفوذ سیاسی ببیند. ۵ عامل وجود دارد که ممکن است باعث شود ترامپ قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش استعفا دهد.

بر اساس این گزارش، خستگی و ضعف سلامت جسمی در رأس عواملی است که احتمالا باعث استعفای ترامپ می شود چرا که بیش ۳۰ متخصص بهداشت روانی و پزشک در ماه آوریل یک بیانیه در این خصوص صادر کرده بودند.

در این گزارش آمده است، تلاش ترامپ برای شانه خالی کردن از تحقیقات و فشارهای سیاسی که ممکن است دولتش با آنها رو به رو شود عامل دوم است چرا که دموکرات ها بارها به موضوع انجام سلسله تحقیقات از عملکرد ترامپ اشاره کرده اند.

آینده حزب جمهوری خواه عامل سوم است و استعفای ترامپ می تواند زمینه را برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به جی دی ونس مهیا کند. بدین ترتیب وی می تواند همچنان به نفوذ در دولت آمریکا ادامه دهد و مانع شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای شود.

عامل چهارم بحران های پیش روی دولت آمریکا از جمله تهدیدات مرتبط با پهپادها و خطرات هوش مصنوعی و احتمال بروز یک همه گیری دیگر تا طوفان ها، خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها و سیل ها به شمار می رود که از سوی مشاوران نظامی و اطلاعاتی ترامپ گوش زده شده است. به تمام این ها، افزایش بدهی های مالی به دلیل هزینه های سنگین نظامی و معافیت های مالی و فرارهای مالیاتی ثروتمندان را نیز اضافه کنید.

عامل پنجم نیز ادعای محقق شدن وعده های انتخاباتی و استفاده از این موضوع برای پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. وی در این ادعا به تمایلش برای وقت گذارندن با خانواده و یا توصیه پزشکان نیز اشاره خواهد کرد. ریچارد نیکسون نیز در سال ۱۹۷۴ بعد از کاهش حمایت های سیاسی از وی در کنگره استعفا کرد.