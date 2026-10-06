کد خبر: 1383054
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
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سردار رضایی: مقاومت ایران محاسبات آمریکا و اسرائیل را تغییر داد

سردار رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا گفت: آمریکا و اسرائیل تصور می‌کردند در کمتر از سه روز به اهداف خود در ایران می‌رسند، اما مقاومت ملت ایران محاسبات آنها را برهم زد.

جوان آنلاین: سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا با تبریک هفته انتظامی، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان پلیس راهور در یک سال گذشته تقدیر کرد و گفت: عملکرد و اقدامات شما نشان می‌دهد اهدافی که در سال گذشته تعیین شده بود، به خوبی محقق شده است.

وی افزود: امروز شاهد بهترین وضعیت نسبت به سال گذشته هستیم و بالاترین امتیازی که مردم به عملکرد پلیس راهور داده‌اند، نشان‌دهنده نتیجه تلاش‌های شماست. همچنین ارزیابی سازمان انتظامی از عملکرد پلیس راهور نیز بالا بوده و این موضوع بیانگر کارنامه مطلوب این مجموعه است.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به اهمیت رضایت مردم اظهار کرد: رضایت مردم از عملکرد پلیس، نتیجه خدمت بی‌منت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان است و این خدمات باید با همین روحیه ادامه پیدا کند.

رضایی خطاب به کارکنان پلیس راهور گفت: شما در شرایط سخت جوی، از سرمای حدود ۳۰ درجه زیر صفر تا گرمای بالای ۵۰ درجه و هوای شرجی جنوب کشور، در خیابان‌ها و جاده‌ها حضور دارید و برای نظم و امنیت مردم تلاش می‌کنید.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست و جشنواره‌ها فرصتی برای تقدیر از رانندگان درستکار، افرادی که نظم و انضباط را رعایت می‌کنند و همچنین کارکنان فداکار پلیس است؛ افرادی که با اقدامات خود به مردم خدمت می‌کنند.

نقش پلیس در شرایط جنگی

رضایی با اشاره به شرایط کشور در خردادماه سال ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه گفت: در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ شرایط کشور وارد وضعیت جنگی شد و دشمن پس از سال‌ها جنگ نیابتی، به صورت مستقیم وارد میدان شد.

وی با اشاره به سابقه فشارها و اقدامات دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون، کشور با انواع تهدیدها، از جنگ و ناامنی گرفته تا جنگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است، اما ملت ایران همواره در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های سال‌های مختلف اظهار کرد: از درگیری‌ها و ناامنی‌های مناطق مختلف کشور در سال‌های پس از انقلاب تا ترورهای دهه ۶۰، فتنه ۸۸، حوادث سال ۱۴۰۱ و جنگ ۱۲ روزه، دشمن تلاش کرده است امنیت و ثبات کشور را خدشه‌دار کند.

محاسبات دشمن درباره ایران به نتیجه نرسید

رضایی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به‌درستی ارزیابی نکرده بود، گفت: آنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی به اهداف خود برسند، اما مقاومت مردم و نیروهای مسلح، محاسبات دشمن را تغییر داد.

وی افزود: دشمن در نهایت با مقاومت ملت ایران و اقدامات نیروهای مسلح مواجه شد و نتوانست به اهدافی که برای خود پیش‌بینی کرده بود، دست پیدا کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در مقابله با تهدیدات گفت: در این شرایط، سازمان انتظامی و شهدای آن نیز نقش ویژه‌ای داشتند و نیروهای انتظامی در کنار سایر دستگاه‌ها برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش کردند.

تقدیر از شهدای انتظامی و خدمات پلیس

رضایی با گرامیداشت شهدای انتظامی گفت: شهدای سازمان انتظامی در حوادث مختلف برای دفاع از امنیت مردم و کشور جان خود را تقدیم کردند و جایگاه ویژه‌ای در این عرصه دارند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات پلیس راهور در شرایط بحرانی تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار، بخشی از مأموریت پلیس است و کارکنان راهور نشان داده‌اند که در حوادث و بحران‌ها نیز وظیفه خود را با جدیت دنبال می‌کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا در پایان با قدردانی از کارکنان پلیس راهور گفت: تلاش‌های شما در طول سال، خدمت بی‌منت به مردم و اجرای طرح‌های جدید، شایسته تقدیر است و امیدواریم این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

برچسب ها: سردار رضایی ، اسرائیل ، امریکا
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