جزئیات طرح ۴ میلیون تومانی شهرداری برای مادران

شهردار تهران از اجرای طرح حمایت ماهانه حدود ۴ میلیون تومانی از مادران خبر داد که شامل اعتبار خرید، خدمات فرهنگی و سلامت برای هر فرزند می‌شود.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران در برنامه «صبحانه ایرانی» شبکه دو سیما، با اشاره به پیشینه پایتخت و روند توسعه تهران اظهار کرد: تهران حدود ۲۴۰ سال است که پایتخت کشور است. این شهر تا سال ۱۳۴۸ عمدتاً در محور شمالی ـ جنوبی توسعه پیدا کرد و پس از سال ۱۳۴۸ توسعه در محور شرقی ـ غربی نیز گسترش یافت، اما در این روند، الگوی دقیق و مشخصی که متناسب با توسعه شهر، خدمات مورد نیاز شهروندان را تأمین کند، وجود نداشت.

وی افزود: جمعیتی که در تهران زندگی می‌کنند باید متناسب با نیازهای خود از خدمات مناسب و گسترده برخوردار باشند تا رفاه و آسایش آنها تأمین شود. یکی از مسائل اصلی امروز این است که شهر در طول سال‌های گذشته بر اساس یک الگوی منسجم و دقیق توسعه پیدا نکرده است.

شهردار تهران ادامه داد: در پنج سال و یک ماه و دو روزی که توفیق خدمت در مجموعه شهرداری تهران را داشته‌ایم، یکی از موضوعات اصلی که دنبال می‌کنیم این است که به سمت توسعه و نوسازی شهر بر اساس یک الگوی صحیح حرکت کنیم.

توسعه تهران دیگر به معنای گسترش افقی شهر نیست

زاکانی با بیان اینکه هدف مدیریت شهری از توسعه، بزرگ‌تر کردن محدوده تهران نیست، گفت: تهران همچنان نیازمند نوسازی و بازآفرینی است، اما منظور از توسعه، بزرگ‌تر کردن شهر نیست؛ بلکه هدف‌گذاری اصلی در حوزه بافت‌های فرسوده و مجموعه اقتضائاتی است که در نقاط مختلف شهر وجود دارد.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایطی که بتواند به ارائه خدمات بهتر به شهروندان کمک کند، یکی از محورهای اصلی این رویکرد است.

شهردار تهران درباره مشکلات ناشی از ساخت‌وسازهای بزرگ در معابر کم‌ظرفیت نیز اظهار کرد: یکی از چالش‌های موجود در تهران این است که در برخی نقاط مجوز ساخت ساختمان‌های بزرگ با تعداد واحدهای زیاد صادر شده، در حالی که ظرفیت کوچه، خیابان، پارکینگ و زیرساخت‌های پیرامونی متناسب با این حجم از جمعیت و فعالیت نبوده است.

زاکانی گفت: در برخی نقاط، وقتی یک ساختمان بزرگ ساخته می‌شود، ظرفیت معبر برای پاسخگویی به تردد و پارک خودروها کافی نیست و حتی در بعضی موارد، ساخت مجموعه‌های تجاری بزرگ نیز بدون توجه کافی به ظرفیت‌های پیرامونی انجام شده است.

۹۳۰هزار قطعه و پلاک در تهران دارای ضوابط طرح تفصیلی هستند

شهردار تهران با اشاره به وجود طرح جامع و طرح تفصیلی در پایتخت بیان کرد: تهران یک طرح جامع دارد و بر مبنای آن طرح تفصیلی تنظیم شده است. این طرح برای پلاک‌های شهر تعیین تکلیف کرده است.

وی افزود: حدود ۹۳۰ هزار قطعه و پلاک در تهران وجود دارد و برای هر یک از این قطعات، پیوستی مشخص شده که بر اساس آن باید معلوم باشد چه اتفاقی در آن پلاک و محدوده باید رخ دهد.

زاکانی تصریح کرد: با وجود این ضوابط، در سال‌های گذشته بی‌دقتی‌هایی صورت گرفته که بخشی از مشکلات امروز شهر ناشی از همان بی‌دقتی‌هاست.

وی ادامه داد: در برخی نقاط شهر، بلندمرتبه‌سازی‌هایی انجام شده که به دلیل توجه نکردن کافی به ظرفیت معابر، مشکلاتی ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه، ممکن است حجم ساختمان‌های دو طرف یک خیابان با ظرفیت معبر تناسب نداشته باشد و مشکلات متعددی برای رفت‌وآمد ایجاد کند.

شهردار تهران افزود: در مواردی نیز فروشگاه‌های بسیار بزرگ در نقاطی ساخته شده‌اند که امکانات و زیرساخت‌های لازم پیرامون آنها وجود نداشته است و با فعال شدن این مجموعه‌ها، عملاً تردد در خیابان‌های اطراف با مشکل مواجه شده است.

شناسایی ۲۱۱ لکه برای نوسازی

زاکانی با تأکید بر اینکه این مشکلات وجود دارد و مدیریت شهری همچنان با آنها درگیر است، گفت: حل این مسائل نیازمند بازطراحی و نوسازی بر اساس یک الگوی جدید است.

وی از شناسایی ۲۱۱ لکه در تهران برای نوسازی خبر داد و گفت: این لکه‌ها حدود یک درصد شهر را شامل می‌شوند و هدف ما این است که در زمان نوسازی آنها، همه خدمات مورد نیاز در نظر گرفته شود.

شهردار تهران افزود: در این ۲۱۱ لکه تلاش می‌کنیم خدمات هفت‌گانه شهری پیش‌بینی شود و نوسازی با الگوهای نوین انجام شود؛ به گونه‌ای که علاوه بر نوسازی بافت‌های فرسوده و کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث و بلایای طبیعی، کیفیت زندگی شهروندان نیز ارتقا پیدا کند.

وی تأکید کرد: یکی از راهکارهای اصلی ما تجمیع پلاک‌هاست تا به قطعات بزرگ‌تر برسیم و بتوانیم در این قطعات، خدمات کامل را پیش‌بینی کرده و نوسازی را با شیوه‌های نوین دنبال کنیم.

«تورم صفر» برای حمایت از قدرت خرید خانوارها

شهردار تهران در ادامه درباره طرح «تورم صفر» و علت ورود مدیریت شهری به این حوزه گفت: این موضوع بخشی از وظیفه ذاتی شهرداری است.

زاکانی با اشاره به سابقه فعالیت میادین میوه و تره‌بار در تهران اظهار کرد: فعالیت میادین میوه و تره‌بار از سال ۱۳۵۸ آغاز شده و امروز ۳۱۶ میدان در تهران به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: بر اساس گزارشی که توسط دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده، بیش از ۵۰ درصد مردم تهران از میادین میوه و تره‌بار خرید می‌کنند و قیمت کالاها در این مراکز به طور میانگین حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد با بازار متفاوت است؛ این اختلاف در برخی نقاط حتی به ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز می‌رسد.

زاکانی ادامه داد: بنابراین اینکه خدماتی از این جنس به مردم ارائه شود، وظیفه مدیریت شهری است، اما در شرایطی که آمریکا جنگ اقتصادی را آغاز کرده و تلاش می‌کند تاب‌آوری مردم را تحت تأثیر قرار دهد، وظیفه دیگری نیز برای مدیریت شهری ایجاد می‌شود.

وی گفت: مدیریت شهری در این شرایط علاوه بر خدمت به مردم، باید به مسئولان کشور کمک کند تا بتوانند بار مشکلات را بهتر مدیریت کنند.

مسئولیت‌پذیری؛ یکی از قواعد مدیریت شهری

شهردار تهران با اشاره به قواعد مدیریتی حاکم بر اداره شهر گفت: ما ۱۲ قاعده برای اداره شهر داریم که یکی از آنها «مسئولیت‌پذیری» است.

وی افزود: بر اساس این قاعده، مسئولیت‌های تهران بر عهده ماست؛ هر موضوعی که مستقیماً به شهرداری مربوط باشد انجام می‌دهیم و در قبال آن پاسخگو هستیم و در موضوعاتی که مستقیماً به ما مربوط نیست نیز به مسئول مربوطه کمک می‌کنیم تا خدمت بهتر به مردم ارائه شود.

زاکانی با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گفت: در حوزه بازسازی و نوسازی، با وجود اینکه تهران بیشترین آسیب را دیده بود، رتبه نخست کشور را در بازسازی و نوسازی به دست آوردیم.

وی افزود: پس از این عملکرد، دولت همان الگویی را که شهرداری تهران در جنگ ۱۲ روزه اجرا کرده بود، برای جنگ ۴۰ روزه به کل کشور ابلاغ کرد تا از همین روش استفاده شود.

شهردار تهران تصریح کرد: در آنجا نیز مسئولیت مستقیم بازسازی با شهرداری نبود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت داشت، اما چون کار روی زمین مانده بود و مردم نیازمند خدمت بودند، مدیریت شهری بر اساس قاعده مسئولیت‌پذیری به صورت داوطلبانه وارد شد.

اجرای طرح «تورم صفر» با هدف تثبیت قدرت خرید خانوار

زاکانی با تشریح جزئیات طرح «تورم صفر» گفت: در حوزه معیشت، خط اول آسیب‌پذیری مردم قرار دارد و مدیریت شهری از ماه‌ها قبل برای اجرای این طرح برنامه‌ریزی کرده و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و الزامات مورد نیاز آن را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در این الگو، برای مدت شش ماه، هر خانوار متناسب با تعداد اعضای خود، میزان مشخصی از کالاها و اقلام مورد نیاز را با قیمت ثابت دریافت می‌کند.

شهردار تهران گفت: هدف این است که با وجود افزایش تورم، قیمت کالاهای مشمول طرح برای خانواده‌ها ثابت بماند تا قدرت خرید آنها کاهش پیدا نکند.

زاکانی افزود: این طرح به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت که در دولت نیز تصویب شد تا در سطح کشور اجرا شود و مقرر شد وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و شهردار تهران در اجرای آن نقش داشته باشند.

وی گفت: امروز شهرهایی مانند ارومیه و مشهد و اهواز نیز برای اجرای این الگو اعلام آمادگی کرده‌اند و هدف این است که خدمتی که دولت به مردم ارائه می‌کند، در اثر تورم کوچک نشود و به عنوان یک سپر حمایتی برای خانواده‌ها عمل کند.

تشریح طرح «چشم‌روشنی» برای حمایت از مادران

شهردار تهران درباره طرح «چشم‌روشنی» نیز گفت: خانواده کوچک‌ترین سلول فعال جامعه است و محور خانواده مادر است. تولد هر فرزند نیز برای خانواده یک چشم‌روشنی محسوب می‌شود.

زاکانی اظهار کرد: در طرح «چشم‌روشنی» مقرر شده است از ابتدای سال ۱۴۰۵، به ازای تولد هر فرزند، ماهانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان اعتبار به مادر خانواده اختصاص پیدا کند.

وی افزود: از این مبلغ، ۲.۵ میلیون تومان اعتبار خرید است که مادر می‌تواند از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار استفاده کند. امکان خرید حضوری و غیرحضوری و تحویل کالا در منزل نیز پیش‌بینی شده است.

شهردار تهران ادامه داد: ۵۰۰ هزار تومان از این اعتبار نیز برای استفاده از خدمات فرهنگی شهر اختصاص دارد. مادر می‌تواند از سینماها، مجموعه‌های فرهنگی، گردشگری، کتاب و سایر خدمات فرهنگی شهرداری استفاده کند.

وی افزود: اگر این اعتبار در یک ماه استفاده نشود، امکان انتقال آن به ماه بعد وجود دارد و محدودیتی از این جهت پیش‌بینی نشده است.

اختصاص اعتبار سلامت به مادران

زاکانی با اشاره به اهمیت سلامت مادر و فرزند گفت: ماهانه ۵۰۰ هزار تومان نیز برای خدمات بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شهرداری تهران در حال حاضر ۱۹ مجموعه «شهر سالم» دارد و توسعه این مجموعه‌ها نیز دنبال می‌شود. همچنین مجوز ساخت دو بیمارستان اخذ شده و شهرداری علاقه‌مند است با توسعه این بخش، خدمات درمانی بیشتری به شهروندان و کارکنان مدیریت شهری ارائه کند.

شهردار تهران تصریح کرد: برای خانواده‌هایی که در دهک‌های یک تا سه قرار دارند، اعتبار بخش سلامت از ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان در ماه افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: در مجموع، اعتبار طرح «چشم‌روشنی» بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان در ماه خواهد بود و این اعتبار هدیه‌ای است که مدیریت شهری در چارچوب مسئولیت خود نسبت به خانواده‌ها و مادران ارائه می‌کند.

ارتقای سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸

شهردار تهران با اشاره به سامانه‌های ارتباطی شهرداری اظهار کرد: ۱۳۷ و ۱۸۸۸ دو شماره‌ای هستند که مردم می‌توانند از طریق آنها با مدیریت شهری ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: در دوره جدید، زیرساخت‌ها و فرآیندهای این سامانه‌ها نوسازی و ارتقا پیدا کرده است. زمانی که یک شهروند موضوعی را اعلام می‌کند، یک مرکزیت شبیه مرکز فوریت‌ها موضوع را دریافت کرده و بلافاصله آن را به ناحیه مربوطه ارجاع می‌دهد.

زاکانی ادامه داد: تهران ۲۲ منطقه و ۱۲۳ ناحیه دارد و پس از ثبت درخواست، موضوع به ناحیه مربوطه اعلام می‌شود تا تیم مربوطه برای رسیدگی اقدام کند.

وی تأکید کرد: ارتقای این سامانه‌ها فقط در حوزه زیرساخت نبوده و آموزش، کیفیت خدمت‌رسانی و قاعده‌مندی فرآیندها نیز در این دوره ارتقا پیدا کرده است.

مشارکت بیش از ۲ میلیون شهروند در طرح «من شهردارم»

شهردار تهران با تأکید بر اینکه مدیریت شهری باید بر مدار مشارکت شهروندان حرکت کند، گفت: یکی از قواعد مدیریتی ما «مدیریت مشارکتی» است.

زاکانی با اشاره به طرح «من شهردارم» اظهار کرد: در نخستین سال اجرای این طرح ۳۴۶ هزار نفر در نظرسنجی‌ها شرکت کردند و برای طرح‌های سال دوم نظر دادند.

وی افزود: این رقم در سال بعد به یک میلیون و ۳۵۷ هزار نفر رسید و در سال بعد از آن نیز مشارکت شهروندان به بیش از دو میلیون نفر افزایش یافت.

شهردار تهران ادامه داد: از حدود دو سال قبل، شهروندان علاوه بر اظهارنظر درباره طرح‌های شهرداری، خودشان نیز طرح ارائه می‌کنند و در آخرین مرحله، حدود ۱۸ درصد طرح‌های پیشنهادی شهروندان به عنوان طرح‌های منتخب وارد فهرست پروژه‌های مدیریت شهری شده است.

وی گفت: پس از اجرای این طرح‌ها نیز به شهروندانی که پیشنهاد داده‌اند گزارش داده می‌شود که طرح آنها اجرا شده و شهروندان می‌توانند نتیجه را مشاهده کنند.

زاکانی: در حوزه حمل‌ونقل عمومی رکورد جدیدی ثبت کرده‌ایم

شهردار تهران در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: در نیمه سال جاری توانسته‌ایم به برنامه‌های توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی دست پیدا کنیم و در این حوزه یک نصاب جدید ثبت شده است.

وی افزود: در زمان تحویل مدیریت شهری در شهریور سال ۱۴۰۰، تنها ۸۶۰ دستگاه اتوبوس فعال در گردش در تهران وجود داشت.

زاکانی ادامه داد: تاکنون ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی و وارد چرخه خدمت شده است که ۵۰۰ دستگاه از آنها برقی هستند.

وی افزود: در کنار این اتوبوس‌ها، خریدهای دیگری نیز از داخل و خارج کشور انجام شده و بخشی از اتوبوس‌های خریداری‌شده نیز در حال انتقال به تهران هستند.

ورود ۷۵ اتوبوس سه‌کابین ۲۶ متری به تهران

شهردار تهران با اشاره به پروژه‌های عمرانی محور انقلاب و آزادی اظهار کرد: در محور انقلاب، از سه‌راه تهرانپارس تا میدان آزادی، خط یک بی‌آرتی فعال است، اما با توجه به حجم مسافر، حتی اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری نیز پاسخگوی ظرفیت مورد نیاز نیستند.

وی افزود: در محور آزادی نیز با افزایش تقاضای سفر مواجه هستیم و به همین دلیل الگوی جدیدی برای حمل‌ونقل عمومی خریداری کرده‌ایم.

زاکانی گفت: ۷۵ دستگاه اتوبوس سه‌کابین ۲۶ متری برای این مسیر خریداری شده که تولید شده‌اند و به تدریج به تهران منتقل خواهند شد.

وی ادامه داد: این اتوبوس‌ها قابلیت مانور مناسبی دارند و در ماه‌های آینده شاهد ورود این الگوی جدید حمل‌ونقل به تهران خواهیم بود.

آغاز تولید اتوبوس دوکابین در تهران

شهردار تهران از برنامه‌ریزی برای تولید اتوبوس دوکابین در داخل تهران خبر داد و گفت: در کنار نوسازی ناوگان، از امسال تولید اتوبوس‌های دوکابین در داخل تهران نیز آغاز خواهد شد.

وی افزود: شهرداری تهران مجموعه واگن‌سازی دارد و در حوزه مترو نیز تولید واگن را دنبال می‌کند. سال گذشته ۱۴ دستگاه واگن مترو تولید و وارد خطوط شد که هزینه آنها حدود دو سوم قیمت نمونه خارجی بود.

زاکانی همچنین از راه‌اندازی خط تولید اتوبوس دوکابین برقی خبر داد و گفت: خط تولید این اتوبوس‌ها امسال راه‌اندازی می‌شود و با افزایش تولید، امکان ورود تعداد بیشتری از آنها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سال آینده فراهم خواهد شد.

نوسازی بیش از ۱۲ هزار تاکسی

شهردار تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تاکسیرانی گفت: طی پنج سال گذشته بیش از ۱۲ هزار تاکسی در تهران نوسازی شده است.

وی افزود: بیش از دو هزار دستگاه از تاکسی‌های نوسازی‌شده برقی هستند و روند نوسازی تاکسی‌ها و توسعه خودروهای برقی در این بخش نیز با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

عذرخواهی زاکانی از شهروندان بابت اجرای پروژه‌های عمرانی

زاکانی در پایان با اشاره به عملیات عمرانی در محور انقلاب گفت: از مردم عزیز تهران بابت کنده‌کاری‌ها، گرد و غبار و ترافیک ناشی از اجرای پروژه‌ها عذرخواهی می‌کنم، اما این اقدامات برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر در حال انجام است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد یک مقصد برای بازدید شهروندان در هفته تهران نیز گفت: تهران جاذبه‌های مختلفی دارد و اراضی عباس‌آباد و دریاچه شهدای خلیج فارس از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند مقصد شهروندان در هفته تهران باشند.