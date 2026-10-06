پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب تشکیل شد

جوان آنلاین: نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبری برگزار شد.

در این نشست، سخنگوی قوه قضاییه به تشریح آخرین اقدامات و تحولات دستگاه قضایی پرداخته و به پرسش‌های خبرنگاران درباره مهم‌ترین موضوعات روز پاسخ خواهد داد.

جزئیات اظهارات و پاسخ‌های سخنگوی قوه قضاییه به شرح ذیل است:

کاظمی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان اظهار کرد: در نشست قبلی که دومین نشست بود، به همراه جمعی از اصحاب رسانه عازم هرمزگان شدیم و در شهرهای مختلف استان و همچنین خلیج فارس حضور پیدا کردیم.

وی افزود: در این سفر یک نشست خبری مفصل در میناب برگزار شد و با خانواده‌های معظم شهدای این شهرستان گفت‌وگو کردیم. همچنین با آسیب‌دیدگان جنگ در اسکله صیادی بندرعباس دیدار و مسائل و مطالبات آنان را از نزدیک دریافت کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از زمان بازگشت از این سفر، موارد مطرح‌شده را پیگیری کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم مطالبات و خواسته‌های این عزیزان، در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی، دنبال و محقق شود.

کاظمی ضمن قدردانی از اصحاب رسانه حاضر در این سفر گفت: جا دارد از همه عزیزانی که در این سفر همراه ما بودند و با قلم، دوربین و ابزار رسانه‌ای خود واقعیت‌های میدان را ترسیم کردند، تشکر کنم.

وی در ادامه با اشاره به بخشی از آثار به‌جامانده از حملات و جنگ و ارائه آن در نشست خبری، گفت: رسم است که در ایران وقتی کسی از سفر بازمی‌گردد، سوغات به همراه می‌آورد؛ ما نیز بخشی از کمک‌هایی را که برای ملت و مردم ایران ارسال شده بود، به همراه خود آورده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ترکش‌های به‌جامانده از حملات به مناطق غیرنظامی در میناب، اظهار کرد: اینها بخشی از آثاری است که بر جان کودکان ما فرود آمد و خانواده‌های عزیز ایرانی را داغدار این کودکان و معلمان آنها کرد.

کاظمی با گرامیداشت یاد جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان جنگ، گفت: در آغاز این فصل تحصیلی، بار دیگر یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم هیچ کودکی و هیچ فرد مظلومی در هیچ جنگی کشته، مجروح و آسیب‌دیده نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خبر تلخی دیروز داشتیم و آن فرو ریختن معدنی در فاریاب استان کرمان بود که در پی آن دو نفر از کارگران عزیز که مشغول به کار بودند، متأسفانه جان خود را از دست دادند و به رحمت خدا رفتند.

وی ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه اظهار کرد: دستگاه قضایی در این خصوص به سرعت وارد عمل شده و پرونده لازم را تشکیل داده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی همواره با هشدارهای متعدد پیگیر این موضوع بوده است تا چنین اتفاقاتی در معادن و سایر محیط‌های کاری رخ ندهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لازم است اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم انجام شود تا شاهد وقوع چنین حوادث تلخی نباشیم و جامعه کارگری، خانواده‌های کارگران و عزیزانی که در محیط‌های کاری با قوت بازو و تلاش خود برای ایران عزیز فعالیت می‌کنند، با چنین سوانح و مشکلاتی مواجه نشوند.

وی افزود: دهم مهرماه یادآور یک حماسه بزرگ و آغاز عملیات وعده صادق ۲ است؛ عملیاتی که موجی از شادی را در دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد و به نحوی تا جنگ رمضان ادامه یافت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این عملیات همه تحلیلگران و صاحب‌نظران مسائل نظامی را بر آن داشت تا نقش بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب، امام شهید ما و نیروهای جان‌برکف مسلح کشور را در این عملیات مورد توجه قرار دهند. آنچه رصدهای نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشورهای متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، تفاوتی اساسی داشت.

وی تصریح کرد: رمز این تحولات خیره‌کننده، در بیان رهبر شهید انقلاب و امام کبیر راحل، بنیانگذار انقلاب، این بود که دشمن هنوز ملت ایران و اراده متراکم برخاسته از این شکوه ملی را به‌درستی نشناخته و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.

کاظمی با اشاره به اراده ملی و عزم عمومی ملت ایران برای مقابله با دشمن اظهار کرد: اراده ملی و عزم عمومی یک ملت پاک‌باخته و صاحب انگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی که مجهز به اسلحه امید و آینده و نیز سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، از سوی دشمنان شناخته نشد. این همان رمز ظفرمندی ما در این عملیات‌ها، جنگ‌های تحمیلی، دفاع‌های مقدس و نبردهای میهنی بوده است که توانست بازوی رزمندگان ما را در میدان قوت ببخشد و پشت آنها را محکم و استوار کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد، گفت: ما این را خطاب به آنها می‌گوییم که اگر صد بار، هزار بار و میلیون بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت، شکست و هزیمت نخواهید داشت.

کاظمی ادامه داد: عملیات صادق و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست و ملت عزیز ما نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار هستند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با اتحاد مقدس خود، مچ دشمن را در همه عرصه‌ها، زمینه‌ها و حوزه‌ها خوابانده و پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهد آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته فراجا گفت: مناسبت دیگری که با آن مواجه هستیم، هفته فراجاست و لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کنم و در جمع اصحاب رسانه، این مناسبت را به برادران عزیز و خواهران گرامی در فراجا تبریک عرض کنم.

کاظمی افزود: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری و همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی بوده است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرزها و جاده‌ها تا شهرها و تمامی محیط‌های زیستی کشور، به ارمغان آمده است.

وی اظهار کرد: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد شهدای فراجا گفت: باید یادی هم از شهدای فراجا داشته باشیم؛ شهدایی که در نبردهای مختلف با کسانی که در حوزه جرم و تبهکاری فعال بودند، جان خود را از دست دادند و برای تأمین امنیت ما و خانواده‌های ما تلاش کردند و جان پاک خود را در این راه گذاشتند.

امنیت مردم و عدالت در کشور خط قرمز ماست/ اقتدار ضابطان در چارچوب قانون معنا پیدا می‌کند

کاظمی با اشاره به نقش کارکنان فراجا در حوادث و جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جنگ اخیر به‌خوبی خود را نشان داد، جانبازی و ایثارگری کارکنان خدوم ناجا و فراجا در حمایت از نیروهای مسلح کشور، انجام وظایف در حوزه امنیت و مقابله با دشمنان بود که در این زمینه نیز حماسه‌های بسیاری خلق کردند.

وی با تأکید بر نقش مشترک فراجا و دستگاه قضایی در تأمین امنیت و اجرای عدالت افزود: فراجا و قوه قضاییه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون و تأمین امنیت و عدالت در کشور هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست و متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون و با پشتیبانی فرآیندها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند.

کاظمی با اشاره به همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در برخورد با جرایم مختلف گفت: همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرایم متعدد، به‌ویژه جرایم خشن، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و کسانی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهند، یک پیام روشن دارد.

وی تصریح کرد: امنیت مردم و عدالت در کشور برای ما خط قرمز است و با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش، عرض و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.

تبریک سخنگوی قوه قضاییه به موفقیت‌های علمی و ورزشی نوجوانان ایرانی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت‌های اخیر نوجوانان و جوانان ایرانی اظهار کرد: اتفاقات مبارکی که طی روزهای اخیر رخ داده، نشان‌دهنده موفقیت نونهالان و نوجوانان کشور و آینده‌سازان ایران در حوزه‌های علمی و ورزشی است.

کاظمی افزود: موفقیت‌های جوانان ایرانی در حوزه‌هایی همچون المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی، به‌ویژه حضور چشمگیر دختران و بانوان گرامی در این پیروزی‌ها، شایسته شادباش و تبریک فراوان است.

وی ضمن تبریک این دستاوردها به ملت ایران گفت: باید بدانیم این نتایج درخشان در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های کشور و نقش جوانان در آینده ایران اظهار کرد: این نشان‌دهنده آن است که ما ملتی آماده جهش، رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در همه افق‌ها هستیم. تکیه اصلی آتیه روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس و زیبای ایران را در تمامی عرصه‌ها بالا نگه دارند.

کاظمی ادامه داد: در این راه، به فرموده امام خمینی (ره)، رهبر ما باید همین نوجوانانی باشند که تمام انرژی و اراده خود را برای سربلندی این کشور مصروف داشته‌اند. امروز باید بدانیم که تمامی تلاش خود را باید برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز انجام دهیم.

وی گفت: همگی باید این احساس را داشته باشیم که امروز زمان مسابقه برای دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی نیست؛ امروز زمان رقابت در خدمت حل مشکلات، امیدآفرینی و افزایش اقتدار کشور است. امروز همه ما یک مسئولیت داریم و آن هم تقدم ایران بر خودمان است.

تعیین تکلیف ساخت هتل ولنجک منوط به رعایت الزامات قانونی و ایمنی است/ اقدامات قضایی برای رفع خطرات گودبرداری انجام شد

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد.

وی افزود: این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.

کاظمی گفت: در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.

کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت.

وی افزود: در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود.

کاظمی تصریح کرد: همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.