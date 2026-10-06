مشاور وزارت دفاع یمن با اشاره به پیشرفت نیروهای یمنی در امتداد ساحل غربی، گفت که کنترل تعز به معنای سقوط آخرین برگ برنده برای مزدوران است.

جوان آنلاین: سرتیپ «عابد الثور» مشاور وزارت دفاع یمن بامداد سه‌شنبه هشدار داد: «هرگونه عملیات زمینی برای عربستان سعودی، خودکشی خواهد بود».

الثور در مصاحبه با شبکه «المیادین» گفت: «نیروهای تحت حمایت سعودی در رأس العاره به دام افتادند، جایی که دو گردان دیگر نیز در یک کمین مناسب گرفتار شدند».

وی ضمن اشاره به استقرار بهینه نیروهای یمنی در امتداد ساحل غربی این کشور، توضیح داد: «شهر التربه تصرف شده و مرکز تعز اکنون کاملاً در محاصره است».

این کارشناس نظامی و امور راهبردی یمنی با بیان اینکه کنترل تعز به معنای سقوط آخرین برگ برنده مزدوران است، افزود: «عملیات خارج از خاک یمن به سمت عربستان سعودی به واقعیت تبدیل شده است».

پیش از این نیز سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در سه عملیات ویژه، اهدافی متعدد در عربستان سعودی از جمله فرودگاه ملک خالد ریاض، تاسیسات شرکت آرامکو و مواضع حساس دیگر در نجران و جیزان مورد اصابت قرار گرفت.