جوان آنلاین: علی نیکزاد در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، قائد شهید امت و شهدای راه حق و فضیلت، برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی به مجموعه پلیس، اظهار کرد: این هفته را به مجموعه فداکار، جهادی و پرکار پلیس در حیطه‌های مختلف و متنوع مأموریتی، به ویژه مرزبانان عزیز، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی با تأکید بر نقش پلیس در تأمین امنیت کشور گفت: پلیس، حافظ امنیت، اقتدار و نظم و ضامن رشد و شکوفایی در عرصه‌های مختلف است و قدرشناسی از این عزیزان یک وظیفه همگانی به شمار می‌رود.

نیکزاد ادامه داد: بدون وجود امنیت داخلی در عرصه‌های مختلف، فرصت هیچ‌گونه پیشرفت و شکوفایی در هیچ عرصه‌ای فراهم‌شدنی نیست و پلیس فداکار ایران اسلامی، طلایه‌دار تحقق این امنیت همه‌جانبه و پایدار است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و افزود: نکته دوم، درباره ادعاهای پوچ و ناشی از استیصال رئیس‌جمهور متوهم آمریکاست. طبیعی است که وقتی یک به اصطلاح ابرقدرت، در مواجهه با اراده پولادین و ایمان راسخ ملت بزرگ ایران طعم تلخ شکست را چشیده است، تلاش کند تا با کار رسانه‌ای، تهدید و هوچی‌گری از پذیرش این شکست مفتضحانه سر باز بزند. اما واقعیت‌ها را میدان تعیین می‌کند و نه لفّاظی.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قرار بود عراق را ایالت ۵۱ آمریکا کنید، با خفت و خواری و با ۱۰ هزار کشته و ۳۱ هزار زخمی مجبور به ترک عراق مقتدر شدید.

وی با اشاره به موضوع تنگه هرمز تصریح کرد: باز بودن یا بسته بودن تنگه هرمز را نمایشگرهای قیمت سوخت در آمریکا تعیین می‌کند، نه توئیت‌های پوچ. ملت ایران سال‌هاست تصمیم گرفته است تا مستقل زندگی کند و پای این تصمیم خود ایستاده است. به نفع خود شماست تا این واقعیت را بپذیرید و در برابر اراده ملت ایران سر تعظیم فرود آورید.

نیکزاد عنوان کرد: تهدیدهای رئیس‌جمهور متوهم آمریکا، کاربرد داخلی دارد و ناظر به تأثیرگذاری در انتخابات داخلی آمریکاست و ارزش میدانی ندارد؛ لکن جمهوری اسلامی ایران آماده است تا پاسخ هرگونه ماجراجویی دوباره را محکم‌تر، کوبنده‌تر و شدیدتر بدهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جانفدایان ایران عزیز اسلامی، اعم از نیروهای مسلح مقتدر و مردم جانفدا، آماده‌اند تا دشمنان متجاوز را آنچنان تنبیه کنند که مایه عبرت تاریخ شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به کشورهای همسایه گفت: توصیه‌ای به کشورهای همسایه خود داریم. از همسایگان خود می‌خواهیم مستقل از تهدید و تطمیع دشمنان اسلام، روابط تاریخی و دینی خود را با ایران عزیز اسلامی تنظیم کنند.

نیکزاد افزود: امنیت پایدار و اقتصاد شکوفا در منطقه غرب آسیا، یک دستاورد جمعی است که صرفاً از مسیر همکاری مشترک بین ما می‌گذرد. قدرت‌های خارجی به شما رویا می‌فروشند، هزینه آن را نقد دریافت می‌کنند، ولی هیچ کالایی به شما تحویل نمی‌دهند. پیشرفت همه کشورها در گرو همکاری مشترک ساکنان حقیقی همین منطقه است.