کد خبر: 1383028
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
جامعه » اخبار كلی

افزایش احتمال ابتلا به دیابت در افراد بیش فعال

دیابت بر اساس یافته‌های یک پژوهش جدید، احتمال تشخیص دیابت نوع ۲ در سنین پایین در افرادی که دارای اوتیسم یا اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی هستند، بسیار بیشتر است.

جوان آنلاین: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیش از ۱۴ درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که پیش از ۲۰ سالگی تشخیص بیماری دریافت کرده‌اند، دارای تشخیص اختلال بیش فعالی نیز بوده‌اند؛ این در حالی است که این رقم در افراد هم‌سن و فاقد دیابت، نزدیک به ۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر، این میزان بیش از دو برابر گروه دیگر است.

این مطالعه همچنین نشان داد که در مورد اوتیسم، ۵.۷ درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که پیش از ۲۰ سالگی تشخیص بیماری دریافت کرده‌اند، دارای این وضعیت عصبی نیز بوده‌اند.

دیابت نوع ۲ یک بیماری شایع مرتبط با قند خون است. این بیماری که اغلب با چاقی مرتبط است، زمانی بروز می‌کند که بدن توانایی خود را برای استفاده صحیح از انسولین یا تولید مقدار کافی آن از دست می‌دهد.

پژوهشگران اظهار داشتند که ارتباط میان تفاوت‌های عصبی و دیابت نوع ۲ می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد؛ عواملی همچون اختلالات خواب، مصرف دارو، مشکلات سلامت روان، موانع موجود در دسترسی به خدمات درمانی و سطح پایین‌تر فعالیت بدنی.

«جاناتان گلدنی»، پژوهشگر ارشد این مطالعه و عضو مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه لستر در بریتانیا، گفت: «یافته‌های ما به هیچ وجه به این معنا نیست که اکثر افراد دارای تفاوت‌های عصبی، در نهایت به دیابت نوع ۲ مبتلا خواهند شد.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «با این حال، شیوع بالاتر تفاوت‌های عصبی در میان افرادی که در سنین پایین‌تر به دیابت نوع ۲ مبتلا شده‌اند، باید هنگام برنامه‌ریزی خدمات برای این گروه مد نظر قرار گیرد. در نظر گرفتن تفاوت‌های عصبی می‌تواند به کاهش موانع احتمالی در دسترسی به خدمات درمانی و تعامل با نظام سلامت کمک کند.»

در این پژوهش، تیم تحقیق سوابق پزشکی ۴.۲ میلیون نفر در ایالات متحده را که طی ۲۰ سال گذشته تشخیص دیابت نوع ۲ دریافت کرده بودند، مورد بررسی دقیق قرار دادند. حدود ۳.۴ میلیون نفر از این افراد با همتایانی هم‌سن از گروهی ۱۷.۱ میلیون‌نفری که هرگز تشخیص دیابت نوع ۲ برایشان داده نشده بود تطبیق داده شدند.

این مطالعه نشان داد که صرف‌نظر از سن، شیوع اوتیسم و اختلال بیش‌فعالی در میان افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بیشتر بود؛ هرچند میزان این تفاوت‌های عصبی با افزایش سن به‌شدت کاهش می‌یافت.

گلدنی اظهار داشت که رسیدگی به نیازهای درمانی و بهداشتی افرادی که هم‌زمان به دیابت و اوتیسم یا اختلال بیش فعالی مبتلا هستند، چالشی ضروری است.

برچسب ها: دیابت ، سلامت ، قند
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