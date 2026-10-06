کد خبر: 1383025
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶
ورزش » ساير

ستاره ای که زیدان را به وجد آورده است

ثقث سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه بعد از پیروزی قاطع برابر بلژیک به ستایش از اولیسه پرداخت و او را بازیکنی خاص و استثنایی توصیف کرد.

جوان آنلاین: زین‌الدین زیدان، سرمربی تیم ملی فرانسه، از عملکرد مایکل اولیسه تمجید کرد؛ بازیکنی که در پیروزی ۴ بر ۲ فرانسه مقابل بلژیک در لیگ ملت‌های اروپا نقش مهمی داشت.

زیدان پس از این مسابقه گفت: درست است که نیمه دوم در مقایسه با نیمه اول بسیار متفاوت بود، هرچند نیمه اول هم کاملا بد نبود. در دقایق پایانی و در یک‌سوم نهایی زمین، کمی از شدت و تهاجم لازم را نداشتیم و این مسئله در بازی‌های دیگرمان نیز دیده شد.از بازیکنانی که به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین شدند، خوشحالم، اما واکنش مثبت فقط از سوی آنها نبود و کل تیم چنین واکنشی نشان داد. این اردوی ملی را با شرایطی بسیار مثبت به پایان رساندیم و واقعا حیف بود که آن را بدون پیروزی تمام کنیم.

وقتی از زیدان پرسیده شد که آیا اولیسه بهترین بازیکن جهان است، سرمربی فرانسه با لبخند پاسخ داد: «اولیسه؟ چیزی برای گفتن ندارم؛ فقط می‌توانم بگویم کاری که انجام می‌دهد استثنایی است. او شگفت انگیز است.

زیدان همچنین درباره حضور امه ژاکه، سرمربی سابق فرانسه، در ورزشگاه گفت: امه برای من نماد مهربانی و توجه است. از حضورش واقعا خوشحال شدم. او انسان فوق‌العاده‌ای است. به دیدنش رفتم، چون می‌دانم زیاد از خانه بیرون نمی‌آید و واقعا حضور او در اینجا بسیار زیبا بود.

سرمربی فرانسه درباره ارزیابی خود از نخستین اردوی ملی تحت هدایتش نیز اظهار رضایت کرد و گفت: خوشحالم، چون ۱۰ امتیاز به دست آوردیم و این اتفاق بسیار خوبی است. از کاری که همراه با کادر فنی و بازیکنان انجام دادیم، راضی هستم. ۱۵ روز را در سطح بسیار خوبی سپری کردیم.البته مواردی وجود دارد که باید آنها را بهتر کنیم. باید بازیکنان بیشتری را به محوطه جریمه حریف برسانیم تا بتوانیم مؤثرتر باشیم، اما این مسئله با گذشت زمان بهتر خواهد شد.

او درباره بهترین لحظه خود از آغاز دوران مربیگری‌اش در تیم ملی فرانسه گفت: بهترین خاطره برای من زمانی بود که برای نخستین بار بازیکنان را در کلرفونتن دیدم. من این حرفه را انتخاب کردم و همیشه رویای آن را داشتم. حالا چند روز احساس ناامیدی خواهم داشت، اما سپس دوباره به کارم ادامه می‌دهم و بازیکنان را زیر نظر خواهم گرفت.

زیدان همچنین از لنی یورو، مدافع جوان فرانسه، که برای نخستین بار با هدایت او به میدان رفت، تمجید کرد و گفت: او با وجود رقابت شدید برای حضور در ترکیب، نمایش قدرتمندی داشت. بازیکنان زیادی در این پست داریم. وقتی ابراهیما کوناته به دلیل مصدومیت را از دست دادیم، بلافاصله تصمیم گرفتیم لنی را دعوت کنیم. برای او خوشحالم، زیرا بازی بزرگی انجام داد و وظیفه‌اش را به‌خوبی انجام داد. من از تمام این بازیکنان جوان تیم ملی فرانسه خوشحالم.

زیدان درباره اینکه آیا ترکیب اصلی فرانسه برای اردوی بعدی مشخص شده است یا خیر؟ نیز گفت: نه، چیزی برای گفتن ندارم. ما از چهار بازی و از کل این اردو راضی هستیم.

او در پایان درباره عملکرد گیوم رستس، دروازه‌بان جوان فرانسه، گفت: او فوق‌العاده بود؛ نه فقط در این مسابقه، بلکه در تمام مدت اردو. هر سه دروازه‌بان ما عالی بودند و حتی ژان بوتز نیز در تمرینات عملکرد بسیار خوبی داشت. تصمیم گرفتم گیوم را به میدان بفرستم، زیرا او باید بداند بازی کردن برای تیم ملی فرانسه چه معنایی دارد؛ نه فقط در تمرینات، بلکه در زمین و در مسابقات. 

برچسب ها: زیدان ، بلژیک ، فوتبال
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