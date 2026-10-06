جزئیاتی از جدیدترین سامانه بارشی ایران

جزئیات جدیدترین سامانه بارشی ایران نشان می‌دهد موجی از شمال‌غرب وارد کشور شده و طی روزهای پیش‌رو بخش‌هایی از غرب، سواحل خزر، دامنه‌های البرز و زاگرس را با بارش، رگبار و رعدوبرق درگیر می‌کند.

جوان آنلاین: بررسی آخرین نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ یک سامانه بارشی جدید از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود و بخش‌هایی از غرب، سواحل خزر، دامنه‌های البرز و زاگرس را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این سامانه با رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و در برخی مناطق با احتمال گردوخاک همراه خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در نخستین کانون فعالیت سامانه قرار دارند و افزایش ابر، بارش، رگبار و رعدوبرق در این مناطق پیش‌بینی شده است. شدت ناپایداری در مناطق مرتفع و شمال‌غربی این استان‌ها می‌تواند بیشتر باشد.

در زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان نیز با حرکت سامانه به سمت شرق و جنوب‌شرق، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد. در ایلام نیز به‌ویژه نیمه شمالی استان در محدوده ناپایداری قرار می‌گیرد.

در قزوین و ارتفاعات البرز غربی نیز شرایط برای بارش فراهم است و ناپایداری می‌تواند به ارتفاعات استان‌های البرز و تهران برسد.

در تهران، بارش بیشتر در ارتفاعات محتمل است و نمی‌توان این سامانه را به معنای بارش فراگیر در تمام نقاط پایتخت دانست.

گیلان نیز در محدوده اصلی فعالیت سامانه قرار دارد و رگبار و رعدوبرق در این استان پیش‌بینی شده است. در مازندران فعالیت بارشی نسبت به گیلان محدودتر است، اما ارتفاعات استان همچنان مستعد ناپایداری خواهند بود.

در غرب اصفهان نیز احتمال بارش وجود دارد. همچنین در کرمان، به‌ویژه مرکز، جنوب و جنوب‌غرب استان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان‌وبلوچستان افزایش ابر، وزش باد و رگبارهای محلی پیش‌بینی شده است.

از نظر فیزیک جو، نکته مهم این سامانه ورود رطوبت به همراه یک موج ناپایدار از سمت شمال‌غرب است. عبور سامانه از روی ارتفاعات زاگرس و البرز باعث صعود اوروگرافیک هوا می‌شود؛ یعنی هوا در برخورد با کوهستان مجبور به صعود شده و با سردشدن، شرایط برای تشکیل ابر و بارش تقویت می‌شود.

در مقابل، بخش‌های وسیعی از مرکز، جنوب و جنوب‌شرق کشور خارج از هسته اصلی این سامانه قرار دارند.

با این حال، در شرق و جنوب‌شرق همچنان افزایش باد و احتمال گردوخاک مطرح است.

نکته مهم این است که سامانه ۱۴ مهر یک موج گسترده اما نامتوازن است؛ یعنی همه استان‌های درگیر بارش یک شدت و مقدار بارندگی یکسان نخواهند داشت.

بر اساس آخرین اعلام سازمان هواشناسی، فعالیت این الگو در روز چهارشنبه ۱۵ مهر نیز در بخش‌هایی از غرب، شمال‌غرب، البرز و سواحل خزر ادامه خواهد داشت.