شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در ریاض

جوان آنلاین: منابع سعودی، بامداد امروز (سه شنبه) گزارش دادند که صدای این انفجار در ریاض بدون به صدا درآمدن آژیرهای هشدار شنیده شده است.

خبرگزاری فرانسه (AFP) نیز وقوع و شنیده شدن صدای چند انفجار مهیب در پایتخت عربستان را تأیید کرده است.

این حمله ساعاتی پس از آن صورت می گیرد که نیروهای مسلح یمن از انجام سه عملیات ویژه با استفاده از تعداد زیادی موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه اهدافی در عمق خاک عربستان سعودی خبر دادند.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که در نخستین عملیات، فرودگاه ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفت که به اختلال در حرکت پروازها انجامید؛ براساس بیانیه ای که ژنرال یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن قرائت کرد، در عملیات دوم، پالایشگاه آرامکو در رابغ هدف حملات قرار گرفت که منجر به وقوع آتش‌سوزی در این فرودگاه شد.

براساس این بیانیه، همچنین در عملیات سوم، فرودگاه ابها، پایگاه خمیس مشیط، پادگان عاکفه در عسیر و دیگر مواضع حساس در نجران و جیزان در جنوب عربستان هدف قرار گرفتند.

بر اساس این بیانیه، این عملیات در پاسخ به ۶۰ حمله هوایی و موشکی ۲۴ ساعت گذشته ائتلاف سعودی به صنعا و استان‌های الجوف، تعز، حجه، صعده و مأرب انجام شده که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان، منجر شده است.

نیروهای مسلح یمن با اشاره به ثبت ۱ هزار و ۵۷۶ حمله عربستان از زمان آغاز دور جدید تنش‌ها، ضمن استثنا کردن آسمان اماکن مقدسه مکه مکرمه و مدینه منوره، به تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی نسبت به استفاده از آسمان عربستان هشدار داد و اعلام کرد مسئولیت عواقب نادیده گرفتن این هشدار، متوجه خود آن‌ها خواهد بود.