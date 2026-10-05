مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهک تروریستی جیش‌الظلم به خودروی شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهک تروریستی جیش‌الظلم به خودروی شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک خبر داد.

به گزارش مهر، در این اطلاعیه آمده است: اقدام گروهک تروریستی جیش‌الظلم علیه شهروندان عادی، نمونه‌ای دیگر از رویکرد خشونت‌طلبانه این گروهک و تلاش آن برای ایجاد ناامنی در منطقه است.

به نظر می‌رسد این گروهک در واکنش به شکست‌های پی‌درپی اخیر خود، شهروندان عادی را هدف قرار داده و از آنان انتقام گرفته است.

جزئیات بیشتری از این حادثه و وضعیت احتمالی سرنشینان خودرو اعلام نشده است.