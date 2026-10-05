کد خبر: 1382985
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

لیبرال دموکراسی ۵ هزار دلار!

1 دونالد ترامپ بار دیگر در فاصله کمتر از یک ماه تا انتخابات کنگره وعده پرداخت ۵هزار دلار به شهروندان امریکایی را زنده کرد و این بار حتی درباره زمان پرداخت نیز با اطمینان از «امضای چک‌ها» حرف زد؛ وعده‌ای که منتقدان آن را نمونه‌ای آشکار از پوپولیسم انتخاباتی در کشوری می‌دانند که خود را قدرتمند‌ترین دموکراسی جهان می‌داند
حامد خبیری

جوان آنلاین: در فاصله کمتر از یک ماه تا انتخابات کنگره، دونالد ترامپ بار دیگر وعده پرداخت ۵هزار دلار به شهروندان امریکایی را زنده کرده و این بار حتی درباره زمان پرداخت نیز با اطمینان از «امضای چک‌ها» حرف می‌زند؛ وعده‌ای که منتقدان آن را نمونه‌ای آشکار از پوپولیسم انتخاباتی در کشوری می‌دانند که خود را قدرتمند‌ترین دموکراسی جهان می‌داند. 
ترامپ روز شنبه، سوم اکتبر، در پیامی ویدئویی گفت: «اگر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و سنا را در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ ببرند، به تمام شهروندان بزرگسال امریکا ۵هزار دلار خواهم داد.» او این وعده را «Trump Dividend» یا همان «سود سهام ترامپ» خواند و این را هم تأیید کرد که هزینه آن حدود یک تریلیون دلار خواهد بود؛ ادعایی که البته جزئیات منابع تأمین مالی آن همچنان روشن نیست. ترامپ این وعده را، اولین بار در ۹ سپتامبر در همایش انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس مطرح کرد؛ جایی که صراحتاً پرداخت پول را به پیروزی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات گره زد و گفت: «اگر جمهوری‌خواهان پیروز شوند، شما پیروز می‌شوید و ۵هزار دلار می‌گیرید.» حالا، در شرایطی که جمهوری‌خواهان در برخی حوزه‌های امن سنتی خودشان، با رقابت جدی دموکرات‌ها مواجه شده‌اند و موضوع هزینه‌های زندگی، تورم و قیمت انرژی در سایه بسته ماندن تنگه هرمز، به دغدغه اصلی رأی‌دهندگان تبدیل شده، ترامپ وعده پول نقد را دوباره روی میز گذاشته است. گزارش‌های تازه نیز نشان می‌دهد این طرح در کنار پرداخت‌های کوچک‌تر، از جمله ۹۰ دلار به برخی سالمندان و بازپرداخت‌های ۵۰۰دلاری مرتبط با بیمه درمانی، بخشی از تلاش انتخاباتی دولت او برای پاسخ به فشار اقتصادی بر خانوارهاست. 

 سود سهام ترامپ
منتقدان می‌گویند مسئله فقط یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه فرمول سیاسی وعده، اهمیت بیشتری دارد: «رأی بدهید، پول بگیرید.» تحلیل‌های سیاسی، این وعده را نمونه‌ای از چرخش جمهوری‌خواهان به سمت «پوپولیسم نقدی» توصیف کرده‌اند، یعنی فاصله گرفتن از سنت محافظه‌کارانه کاهش هزینه‌های دولت و حرکت به سمت توزیع مستقیم پول برای جلب حمایت طبقات مختلف. سمافور (Semafor) این وعده را نمادی از «اقتصاد جدید» جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات می‌داند. دیوید ویگل (David Weigel) خبرنگار سیاسی سمافور در مطلب خود با عنوان «وعده میان‌دوره‌ای جمهوری‌خواهان، پوپولیسم بیشتر و پول نقد بیشتر» می‌نویسد: «طرح ترامپ برای پرداخت ۵هزار دلار به‌عنوان «سود سهام» در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان، نمادی از تفکر جدید حزب و آمادگی آن برای انجام وعده‌های ترامپ بود.» توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی در مجلس نمایندگان امریکا با لحنی طعنه‌آمیز گفت از اینکه تصور شود رأی او را می‌توان با ۵ هزار دلار خرید، «توهین» شده است. او می‌گوید: «صادقانه بگویم، این تصور را که رأی من در انتخابات نوامبر را می‌توان با ۵هزار دلار خرید، توهین‌آمیز می‌دانم.»
تناقض بزرگ‌تر این است که ترامپ و جمهوری‌خواهان همزمان بر کاهش هزینه‌های دولت، کنترل کسری بودجه و محدود کردن مخارج عمومی تأکید می‌کنند، در حالی که پرداخت ۵هزار دلار به حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون بزرگسال امریکایی، دست‌کم ۲/۱ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت، هرچند برخی برآورد‌ها رقم را حتی بالاتر می‌دانند. سی‌بی‌اس‌نیوز در گزارشی نوشته که در شرایطی که بدهی ملی امریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده، منتقدان می‌پرسند این پول دقیقاً از کجا خواهد آمد؟!

 ۵ هزار تا کم است، کمتر از ۱۰ هزار نه!
ترامپ و جی‌دی ونس معاون او، درآمد‌های تعرفه‌ای را یکی از منابع تأمین این پرداخت معرفی کرده‌اند، اما هرطوری هم که محاسبه شود، عدد و رقم‌ها با وعده ترامپ فاصله زیادی دارد. خود ترامپ گفته که برای تأمین این رقم، حدود ۱۵ ماه زمان نیاز است ولی طبق بررسی سی‌بی‌اس، درآمد تعرفه‌ای سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱۰ میلیارد دلار بوده که حتی در صورت اختصاص کامل آن به این طرح، فاصله بسیار زیادی با بیش از یک تریلیون دلار مورد نیاز وجود دارد. این، تازه در شرایطی است که همه درآمد‌های تعرفه‌ای، به طور یکجا به این مسئله اختصاص داده شود. این به یک طرف، اقتصاددانان همچنین هشدار می‌دهند که تزریق چنین حجم عظیمی از پول به اقتصاد امریکا، می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند، اتفاقی که همین الان بسته بودن تنگه هرمز به آن دامن زده است. کنت اسمترز، اقتصاددان دانشگاه پنسیلوانیا، برآورد کرده که حدود ۴۰۰ میلیارد دلار از این پرداخت‌ها ممکن است در دو فصل نخست بعد از انتخابات خرج شود که نتیجه آن بین ۳/۰ تا ۵/۰ واحد درصد به تورم طی چهار فصل پس از پرداخت خواهد بود. 
زکری پرایس، استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا، مسئله را از بعد قانونی می‌بیند و معتقد است: «رئیس‌جمهور صرفاً بدون قانونی که این پول را اختصاص دهد، اختیار قانون اساسی برای انجام این پرداخت‌ها ندارد.» جالب آنکه حتی در داخل جمهوری‌خواهان نیز این وعده ترامپ با تردید روبه‌رو است. در حالی که برخی مانند سناتور برنی مورنو از آن حمایت کرده و گفته است برای اجرای طرح قانونگذاری خواهد کرد، سایر جمهوری‌خواهان درباره اثرات تورمی و بدهی آن هشدار می‌دهند در حالی که برخی دیگر درباره امکان عملی اجرای آن سکوت کرده‌اند. حتی افکار عمومی امریکا نیز درباره این طرح تردید دارند. نظرسنجی Economist/YouGov که Axios منتشر کرده، نشان می‌دهد ۴۵ درصد رأی‌دهندگان احتمالی با این پرداخت مخالف و ۴۳ درصد موافقند و ۶۱درصد نیز معتقدند ترامپ در نهایت این پول را پرداخت نخواهد کرد. توماس مسی که انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان را به یک رقیب مورد حمایت ترامپ باخته به طعنه می‌گوید: «با در نظر گرفتن همه اینها، از نظر وجدانی نمی‌توانم کمتر از ۱۰هزار دلار قبول کنم!»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، انتخابات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

اکران خصوصی «جانشین»

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

زیر ضرب اطلاعات

جلسه سران قوا برگزار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سوگلی‌های فدراسیون!

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار