کد خبر: 1382978
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۷
ورزش » ساير

تغییر نام والیبال قهرمانی جهان به جام جهانی

3 فدراسیون جهانی والیبال تصمیم گرفت نام رقابت‌های مهم قهرمانی جهان را از سال ۲۰۲۷ به جام جهانی تغییر دهد.

جوان آنلاین: فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) در راستای همگامی با توسعه روزافزون این رشته در سراسر جهان، از تغییر نام مهم‌ترین تورنمنت ملی والیبال خبر داد. بر اساس اعلام FIVB و با تصویب هیات اجرایی این فدراسیون، مسابقات «قهرمانی جهان والیبال» از سال ۲۰۲۷ با عنوان «جام جهانی والیبال» برگزار خواهد شد و این نام برای نخستین بار در دوره بعدی این رقابت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، رقابت‌های جام جهانی والیبال ۲۰۲۷ در بخش مردان به میزبانی لهستان و در بخش زنان به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا و کانادا برگزار خواهد شد.

FIVB اعلام کرده است که استفاده از عنوان «جام جهانی والیبال» جایگاه این رشته را به عنوان یک ورزش جهانی بیش از پیش تقویت می‌کند و با همسو شدن نام این رقابت‌ها با معتبرترین رویداد‌های جهانی در سایر رشته‌های ورزشی، شناخت و درک مشترک‌تری میان ورزشکاران و هواداران ایجاد خواهد کرد.

فدراسیون جهانی والیبال در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تغییرات قابل توجهی در ساختار این رقابت‌ها ایجاد کرد که در راستای توسعه جهانی والیبال و افزایش اهمیت مسابقات قهرمانی جهان بود.
از دوره ۲۰۲۵، این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم ملی در هر دو بخش مردان و زنان برگزار می‌شود و فاصله برگزاری آن نیز از چهار سال به دو سال کاهش یافته است.

ساختار جدید مسابقات نیز از الگوی رایج رقابت‌های جام جهانی پیروی می‌کند؛ به این ترتیب که تیم‌ها ابتدا در مرحله گروهی به رقابت می‌پردازند و سپس مسابقات در مراحل حذفی، نیمه‌نهایی و فینال ادامه پیدا می‌کند تا قهرمان جهان مشخص شود. دیدار‌های این رقابت‌ها نیز در چند شهر از کشور‌های میزبان برگزار خواهد شد.

تغییرات ایجادشده در ساختار مسابقات، اهمیت جام جهانی والیبال را بیش از گذشته افزایش داده است. این رقابت‌ها اکنون علاوه بر تعیین قهرمان جهان، نقش مهمی در مسیر کسب سهمیه بازی‌های المپیک نیز ایفا می‌کند.

در دوره ۲۰۲۷، سه تیم برتر هر بخش که پیش از آن سهمیه حضور در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ را کسب نکرده باشند، جواز حضور در این رویداد بزرگ ورزشی را به دست خواهند آورد.

برچسب ها: فدراسیون جهانی والیبال ، جام جهانی ، قهرمانی جهان
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