رئیس عدلیه: هراسی از فضاسازی و هیاهو نداریم

جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با اشاره به مصادیقی از عناصر دانه‌درشت که حکم محکومیت دریافت کردند و در قبال این احکام قانونی، عده‌ای غوغاسالاری پیشه کردند، گفت: در گذشته نیز شاهد بودیم که وقتی فلان فرد، احضار، محکوم یا حکمش اجرا می‌شد، چه سر و صدا‌هایی که به پا نمی‌کردند؛ قضات و مقامات قضایی نیز در نهایت اتقان و قانون، حکم صادر کنند و اگر بد و بیراهی بود، من به جان می‌خرم.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با تأکید بر حرکت دستگاه قضا در صراط مستقیم عدالت‌ورزی و قانون‌مداری اظهار کرد: قوه قضائیه با عِرض و جان و مال مردم سروکار دارد. ما در پیشبرد امورات و صدور احکام، فقط خدا و حق و عدل و انصاف را در نظر می‌گیریم. نه افراط می‌کنیم و نه تفریط. اگر موضوعی را حق تشخیص دهیم، مبتنی بر مرّ قانون، حکم صادر می‌کنیم. در این مسیر از فضاسازی‌ها و هیاهوها، نمی‌هراسیم. این هیاهو‌ها و فضاسازی‌ها، بعضاً ناشی از تمایلات و تعلقات سیاسی و جناحی است. در این راستا، فی‌الحال، بیش از ۱۰ مصداق در ذهن من است که می‌توانم اکنون آنها را فهرست کنم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی از عناصر دانه‌درشت که حکم محکومیت دریافت کردند و در قبال این احکام قانونی، عده‌ای غوغاسالاری پیشه کردند، افزود: در گذشته نیز شاهد بودیم که وقتی فلان کس، احضار می‌شد یا محکوم می‌شد یا حکمش اجرا می‌شد، چه سر و صدا‌هایی که به پا نمی‌کردند. قضات و مقامات قضایی نیز در نهایت اتقان و قانون، حکم صادر کنند و اگر بد و بیراهی بود، من به جان می‌خرم. رئیس عدلیه با تأکید بر نقدپذیری دستگاه تحت امر خود، عنوان کرد: ما با آغوش باز و گوش شنوا، نقد منصفانه و دلسوزانه و توأم با راهکار را پذیرا هستیم و از چنین ناقدی، نهایت تشکر و سپاس را داریم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت پرهیز از هر آنچه سبب تشتت و دوقطبی در جامعه می‌شود، بیان داشت: دشمنان جنایتکار ما یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی با همه ادوات و سازوبرگ‌های نظامی و غیرنظامی خود، طعم شکست را از ملت ایران چشیدند. لکن آنان اکنون زخم خورده هستند و در نهایت کینه و بغض نسبت به ایران و ایرانی به سر می‌برند؛ آنها می‌خواهند به زعم باطل خود با افزودن بر تحریم‌ها، صبر و پایداری ملت ایران را متزلزل سازند. همگان باید بسیار مراقبت کنیم و با اطاعت‌پذیری محض از اوامر ولی‌امر و حفظ انسجام و اتحاد، بر توطئه‌ها و مکاید دشمن چیره شویم. قطعاً اراده ملت ایران بر دشمن فائق می‌آید و ملت ایران تسلیم‌ناپذیر است، لکن دشمن زخم خورده نیز بیکار نمی‌نشیند و مترصد ضربه زدن می‌ماند؛ برای مقابله با این دشمنِ کمین کرده، باید بسیار مراقب داخل باشیم و از ایجاد دوقطبی‌ها و هر آنچه مردم را مکدر و عصبانی می‌کند، پرهیز و احتراز کنیم. رئیس دستگاه قضا به موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی نیز گریزی زد و تصریح کرد: دادستان کل کشور و سایر بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضائیه، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را با قدرت و قاطعیت و لحاظ مرّ قانون و البته همان‌طور که بار‌ها تأکید کرده‌ایم، در قالب تدابیر عالمانه و خردمندانه، پیش ببرند و در این مسیر با سایر نهاد‌ها و بخش‌های ذی‌صلاح در هماهنگی کامل باشند.