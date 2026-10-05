جوان آنلاین: آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان بعدازظهر امروز (دوشنبه ۱۳مهرماه) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار، با تقدیر از مواضع و اقدامات مردم و دولت ارمنستان در همراهی با جمهوری اسلامی ایران ایام جنگ اخیر و پس از آن گفت: این همراهی از جانب یک ملت همسایه خاطره خوبی در ذهن‌ها باقی گذاشت.

وی با تبریک برگزاری موفق انتخابات در ارمنستان و تشکیل مجلس و دولت جدید در ایروان، اظهار کرد: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و استحکام روابط با کشور‌های همسایه در سطوح عملیاتی و راهبردی است؛ و بدون شک، ارمنستان یکی از فرصت‌های توسعه روابط با کشورمان محسوب می‌شود. در این راستا قالیباف ابراز امیدواری کرد که به زودی معاهده همکاری راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان نهایی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر روابط دوجانبه، موضوعات منطقه‌ای در قفقاز، از جمله مسیر‌های مواصلاتی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان می‌توانند در مورد آن گفت‌و‌گو کنند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بیش از هر زمان دیگری منطقه قفقاز نیازمند آرامش است و این امر باید با تحکیم مرز‌های رسمی باشد، افزود: تجربه نشان داده که دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌تواند موجب ناامنی شود. به عنوان مثال در منطقه خلیج فارس مشاهده می‌شود که قدرت‌های خارجی آمدند و برخی کشور‌ها تصور کردند که این حضور می‌تواند برایشان امنیت زا باشد، اما دستاوردی آن ناامنی بود. این قدرت‌ها صرفا به ظرفیت‌ها و امکانات کشور‌های منطقه طمع دارند و منافع خودشان را دنبال می‌کنند.

قالیباف گفت: امیدواریم تبادل نظر و همکاری‌های پایدار و روبه جلو دو کشور در عرصه سیاسی و اقتصادی، به ایجاد فرصت‌ها در زمینه‌های ترانزیت، انرژی و سایر موضوعات کمک کند و موثر باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها در موضوعات مختلف، خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها در عرصه نظامی در مقابل جمهوری اسلامی ایران به هیچ یک از اهدافشان نرسیدند و شکست خوردند و در حوزه سیاسی نیز در اجرای تفاهم نامه بدعهدی کردند و در این عرصه نیز ضربه دیگری به اعتبار خودشان زدند.

بر اساس این گزارش، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران را راهبردی دانست و گفت: همکاری‌های دولت‌های دو کشور موجب مستحکم‌تر شدن این امر می‌شود.

وی اظهار کرد: دوستی‌ها و روابط پایدار از میان همراهی کردن در میان مشکلات حاصل می‌شود؛ در واقع دوستی در روز‌های سخت موجب مستحکم‌تر شدن روابط می‌شود.

میرزویان ادامه داد: کشور‌های منطقه دارای امکانات بی نظیری در حوزه حمل و نقل، انرژی، زیرساخت و ... هستند لذا باید همکاری هایمان را گسترش و توسعه دهیم. به همین جهت ارمنستان درصدد توسعه خطوط مواصلاتی خود با همسایگان است.

وزیر امور خارجه ارمنستان تاکید کرد، کشورش اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شود و تصریح کرد: تاکید جمهوری اسلامی ایران بر اصل تغییرناپذیری مرز‌های کشور‌های منطقه برای ما بسیار مهم است.