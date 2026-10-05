۲۳ هزار ظرفیت برای اعزام زائران به عتبات در مهرماه فراهم شد

سازمان حج و زیارت از فراهم شدن ۲۳ هزار ظرفیت اعزام به عتبات در مهرماه و تکمیل ۸ هزار ظرفیت خبر داد.

جوان آنلاین: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، برگزار شد، ضمن بررسی آخرین اقدامات برای اعزام زائران به عتبات، حج و عمره، اعلام شد که ۲۳ هزار ظرفیت برای اعزام به عتبات در مهرماه فراهم شده است.

به گزارش تسنیم، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اعلام این مطلب افزود: ۸ هزار نفر از ظرفیت فراهم‌شده برای اعزام‌های مهرماه تکمیل شده و با هدف کاهش هزینه‌ها، سیاست انقباضی با حفظ کیفیت و کرامت زائر محور قرار گرفته است.

مرتضی آقایی از فعال شدن سفر‌های هوایی به نجف در روز‌های آینده توسط شرکت‌های مجری خبر داد و ضمن تحلیل عملکرد استان‌ها و شرکت‌های مجری در سفر‌های زیارتی به عتبات، راهکار‌های پیشنهادی برای بهبود و توسعه ظرفیت اعزام‌ها را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به اینکه با انجام معاینات، بیش از ۸۰ درصد زائران معرفی‌شده تأیید شده‌اند، گفت: بیش از ۱۰۸۰۰ نفر هنوز معاینه نشده‌اند که باید سریع‌تر برای انجام معاینات پزشکی مراجعه کنند.

سیدعلی مرعشی افزود: کمیسیون‌های پزشکی برای تمام استان‌ها حداقل یک نوبت برگزار شده است و تاکنون ۱۸۳ نفر برای اعزام در حج پیش رو تأیید نشدند.

در این جلسه، رئیس سازمان حج و زیارت هم با اشاره به اینکه تعداد جاماندگان از حج قبل ۵۴۶۲۸ نفر است، ابراز امیدواری کرد که با درک شرایط، ضرورت‌ها و تصمیم حاکمیت، تدبیر مناسب برای اعزام جاماندگان حج ۱۴۰۵ و متقاضیان حج ۱۴۰۶ اندیشیده شود.

علیرضا رشیدیان به پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص تشکیل جلسه شورای عالی حج اشاره کرد و معاون حج و عمره سازمان حج هم تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل عربستان، حدود ۱۰۰ روز برای دریافت رقم طلب زائران حج پیش رو فرصت باقی است.

اکبر رضایی افزود: با وجود ابهامات و شرایط کشور، این مجموعه بر اساس وظیفه ذاتی خود در حال پیگیری امور اجرایی است و مذاکره با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در کشور میزبان ادامه دارد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان حج و زیارت هم با اشاره به تماس‌های مکرر با مسئولان بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز عملیات حج و عمره، تأکید کرد: ما منتظر ارائه راهکار از سوی بانک مرکزی هستیم.

حمیدرضا محمدی با اشاره به مراجعات زائران، به‌ویژه جاماندگان حج قبل، به سازمان حج و زیارت افزود: با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی کشور میزبان، تکلیف سازمان حج باید هرچه سریع‌تر روشن شود تا بتواند پاسخگوی زائران باشد.

در پایان این جلسه، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت توصیه‌هایی در خصوص سفر‌های عتبات با توجه به پیشینه و عملکرد سال‌های گذشته در این حوزه و همچنین عملیات عمره و حج ارائه و تأکید کرد: حتی در شرایط جنگی سال گذشته در کشور حج برگزار شد و امیدواریم که با تصمیم و درایت مسئولان، امور حجاج به‌موقع انجام شود.