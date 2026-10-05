ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۴۴ سال گذشته سقوط کرد و موجودی این ذخایر به حدود ۲۸۳.۸ میلیون بشکه رسید؛ سطحی که از اکتبر ۱۹۸۲ تاکنون مشاهده نشده بود.

جوان آنلاین: ذخایر نفت خام در مخازن راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۱۹۸۲ رسیده است؛ وضعیتی که در بحبوحه ادامه اختلالات بازار جهانی انرژی و آزادسازی گسترده نفت از ذخایر اضطراری آمریکا برای مهار تبعات بحران تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره کاهش حاشیه امن انرژی واشنگتن را افزایش داده است.

به گزارش فارس، الجزیره به نقل از رویترز گزارش داد، ذخایر نفت خام در «ذخایر راهبردی نفت آمریکا» (SPR) در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر به ۲۸۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از اکتبر ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود.

داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا رقم دقیق ذخایر را در پایان این هفته ۲۸۳.۷۶۷ میلیون بشکه اعلام کرده است.

این میزان در یک هفته حدود ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ذخایر راهبردی آمریکا حدود ۱۲۲.۹ میلیون بشکه، معادل ۳۰.۲ درصد، کاهش داشته است.

کاهش ذخایر آمریکا بخشی از برنامه گسترده آزادسازی نفت برای مقابله با اختلالات عرضه در بازار جهانی است. دولت آمریکا در ماه مارس با شروع جنگ متعهد شد در چارچوب برنامه هماهنگ آژانس بین‌المللی انرژی، در مجموع ۱۷۲ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کند.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده، از آغاز ماه مارس تاکنون حدود ۱۳۱.۶۴ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی آمریکا آزاد شده است؛ با این حال، تمام این مقدار به معنای مصرف نهایی نفت نیست، زیرا بخشی از برنامه آمریکا به شکل وام نفتی و تبادل انجام می‌شود و شرکت‌های دریافت‌کننده متعهد شده‌اند نفت را همراه با مقدار اضافی به ذخایر بازگردانند.

وزارت انرژی آمریکا در تازه‌ترین اقدام نیز پیشنهاد وام‌دهی تا ۴۰ میلیون بشکه نفت دیگر از ذخایر راهبردی را مطرح کرده است. این اقدام آخرین بخش از تعهد ۱۷۲ میلیون بشکه‌ای آمریکا در چارچوب برنامه هماهنگ آزادسازی ذخایر عنوان شده است.

ذخایر فعلی آمریکا تنها حدود ۳۹.۷ درصد از ظرفیت مجاز ذخیره‌سازی این کشور را پر کرده است. ظرفیت مجاز ذخایر راهبردی آمریکا حدود ۷۱۴ میلیون بشکه است، در حالی که این ذخایر در مقطعی به بیش از ۷۲۶ میلیون بشکه رسیده بود. بالاترین سطح ثبت‌شده در داده‌های EIA، ۷۲۶.۶۱۷ میلیون بشکه در ژانویه ۲۰۱۰ بوده است.

از سوی دیگر، قانون آمریکا اجازه برداشت‌های معمول و محدود از ذخایر راهبردی را در صورت کاهش سطح آن به زیر ۲۵۲.۴ میلیون بشکه نمی‌دهد؛ هرچند در شرایط اضطراری گسترده، امکان آزادسازی نفت همچنان وجود خواهد داشت.

آزادسازی ذخایر جهانی

کاهش ذخایر آمریکا بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر برای تزریق نفت به بازار جهانی است. آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس اعلام کرده بود کشور‌های عضو این نهاد در مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری خود را برای مقابله با اختلالات بازار آزاد خواهند کرد.

بر اساس آخرین اعلام آژانس، تاکنون حدود ۳۲۵ میلیون بشکه، معادل بیش از ۸۰ درصد از این ۴۰۰ میلیون بشکه، آزاد شده است.

این در حالی است که گروه هفت نیز در دوم اکتبر با آزادسازی هماهنگ ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری موافقت کرد تا فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی و کمبود فرآورده‌ها، به‌ویژه گازوئیل، کاهش یابد.

کاهش ذخایر راهبردی آمریکا در شرایطی رخ می‌دهد که بازار نفت همچنان تحت تأثیر اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و حمل نفتکش‌ها و نااطمینانی درباره تردد نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس قرار دارد. رویترز امروز گزارش داده که با وجود افزایش جریان نفت از خاورمیانه، مشکلات لجستیکی همچنان عامل اصلی بالا ماندن قیمت نفت محسوب می‌شوند.