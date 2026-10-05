کد خبر: 1382953
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۵
اقتصاد » اخبار کلی

نخستین ردیف پالایشگاه پارس جنوبی به تولید باز می‌گردد

3 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از بازگشت پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی به چرخه تولید در امسال خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی با اشاره به حملات دشمن به تأسیسات گازی پارس جنوبی در ۲۷ اسفند پارسال بیان کرد: در این حملات پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم آسیب دیدند و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت فرآورش گاز معادل حدود یک‌سوم تولید گاز کشور در آن مقطع از چرخه تولید خارج شد.

به گزارش مهر، وی افزود: برای جبران بخشی از این ظرفیت، هم‌زمان با ایمن‌سازی و آواربرداری، طرح تولید زودهنگام در دستور کار قرار گرفت و با استفاده از ظرفیت‌های خالی سایر پالایشگاه‌های پارس جنوبی و دیگر نقاط، بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید بازگشت.

بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید گاز به چرخه تولید

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در مرحله نخست، تولید زودهنگام برای چهار فاز و بازگرداندن حدود ۱۰۶ میلیون مترمکعب در روز برنامه‌ریزی شده بود، تصریح کرد: تاکنون سه فاز وارد چرخه شده که تعهد آنها حدود ۹۴ میلیون مترمکعب در روز بود، اما در عمل نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت از این مسیر به چرخه تولید بازگشته است.

توکلی از تشکیل کارگروه اجرایی بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی خبر داد و گفت: نخستین نشست این کارگروه ۱۷ فروردین برگزار شد که تصویب راهبرد‌های اجرایی، تعیین مدل مالی و تأمین مالی پروژه‌ها، مدیریت و کنترل روند بازسازی، بررسی پیشنهاد پیمانکاران و صدور مجوز‌های در حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران از وظایف مهم آن است.

وی درباره تقسیم مسئولیت بازسازی پالایشگاه‌ها توضیح داد: بازسازی پالایشگاه‌های سوم و پنجم به شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌های چهارم و ششم به شرکت ملی گاز ایران واگذار شده است. هرچند ساخت پالایشگاه در مأموریت اصلی شرکت ملی گاز ایران قرار ندارد، اما با توجه به توان تخصصی و تجربه عملیاتی این شرکت در این پالایشگاه‌ها، مسئولیت بازسازی پالایشگاه‌های چهارم و ششم به این شرکت سپرده شد تا روند بازسازی با سرعت بیشتری دنبال شود.

پالایشگاه‌ها به‌صورت مرحله‌ای وارد چرخه تولید می‌شوند

معاون وزیر نفت در امور گاز یادآور شد: نخستین ردیف کامل گازی که امسال به چرخه بازمی‌گردد، ردیف سوم پالایشگاه ششم است و پس از آن، ردیف چهارم پالایشگاه چهارم، ردیف نخست پالایشگاه چهارم و سپس ردیف نخست پالایشگاه ششم به‌صورت مرحله‌ای وارد چرخه تولید می‌شوند.

توکلی با اشاره به برگزاری ۲۴ نشست تصمیم‌گیری کارگروه اجرایی بازسازی، خبر داد: تازه‌ترین عملیات آواربرداری مربوط به پالایشگاه ششم نیز حدود دو هفته پیش پایان یافت و اکنون افزون‌بر بازسازی، بهسازی، رفع برخی موارد قدیمی و افزایش بهره‌وری واحد‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره تأمین مالی پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌های چهارم و ششم تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع داخلی، مدل سرمایه‌گذاری و استفاده از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده است و قرارداد‌ها بر مبنای الگو‌های قراردادی EPCF (مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی) دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از استقرار داشبورد‌های مدیریتی برای پایش مستمر روند بازسازی خبر داد و گفت: پیشرفت تولید زودهنگام و عملیات بازسازی به‌صورت روزانه رصد و اقدام‌های کلیدی، وضع تولید و منابع مالی به‌صورت هفتگی گزارش می‌شود تا هرگونه چالش و انحراف، به‌سرعت برای تصمیم‌گیری به کارگروه اجرایی شرکت ملی گاز ایران یا کارگروه وزارت نفت ارجاع شود.

برچسب ها: شرکت ملی گاز ، پارس جنوبی ، تولید گاز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

اکران خصوصی «جانشین»

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

زیر ضرب اطلاعات

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

جلسه سران قوا برگزار شد

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سوگلی‌های فدراسیون!

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار