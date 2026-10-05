آمریکا ۱۳ پهپاد جاسوسی در اختیار استونی قرار داد

دولت آمریکا در راستای افزایش همکاری‌های امنیتی با کشور‌های هم مرز روسیه، ۱۳ پهپاد جاسوسی به استونی ارائه کرد.

جوان آنلاین: از راشاتودی، آمریکا ۱۳ فروند پهپاد اسکای‌دیو ایکس۱۰دی را در اختیار استونی قرار داد تا به پلیس و گارد مرزی این کشور برای نظارت بر مناطق صعب‌العبور در امتداد مرز‌های این کشور کمک کند.

به گزارش ایرنا، رومان پیپکو سفیر آمریکا در استونی و ویکو کوموسار معاون مدیرکل پلیس و گارد مرزی این کشور، روز دوشنبه در پایگاه دریایی «مینی‌سادام» در تالین، توافقنامه انتقال ۱۳ سامانه هوایی بدون سرنشین کوچک را امضا کردند.

پس از امضای این توافقنامه، کارکنان پلیس و گارد مرزی استونی یک پرواز نمایشی برای مقام‌های حاضر انجام دادند.

سفارت آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد پهپاد‌های اسکای‌دیو ایکس۱۰دی به اندازه‌ای کوچک هستند که می‌توان آنها را با دست حمل کرد، به‌سرعت به پرواز درآورد و به دوربین‌های تصویربرداری در نور روز و همچنین دوربین‌های حرارتی مجهز هستند؛ ویژگی‌هایی که به مقام‌ها امکان می‌دهد مناطق صعب‌العبور را به طور شبانه‌روزی زیر نظر داشته باشند.

سفیر آمریکا در استونی در اینباره گفت: «این انتقال‌ها هم نشان‌دهنده تعهد آمریکا به امنیت استونی و هم بیانگر تخصصی است که شرکای استونیایی ما هر روز در کار خود به کار می‌گیرند.»

پیپکو افزود: «معتقد هستم ادامه همکاری در این زمینه، امنیت هر دو مرز ما را تقویت کرده و دو کشور ما را امن‌تر خواهد کرد.»