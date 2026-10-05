رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت حساب‌های مازاد (حسام)، گفت: هدف این است که تعداد حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور در یک بازه زمانی دو ساله به حدود ۳۰۰ میلیون حساب کاهش یابد و این اقدام به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام با اشاره به ضرورت مقابله با پولشویی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، موضوع پولشویی است. باید به‌طور جدی با این موضوع مقابله شود و مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد و همه ما به دنبال این هستیم که با توجه به آثار بسیار منفی این اقدامات بر اقتصاد کشور، با این امر ناپسند مبارزه کنیم. یکی از اهداف مهم اقدامی که توسط بانک مرکزی انجام شده، مقابله با راه‌های این نوع حرکت‌های ضد سیاست‌های اقتصادی کشور است.

به گزارش ایسنا، همتی ادامه داد: موضوع دوم به جلوگیری از حساب‌های اجاره‌ای مربوط می‌شود. بسیاری از مردم حساب‌هایی دارند که ممکن است اصلا از وجود آنها خبر نداشته باشند یا به‌صورت جعلی از حساب آنها استفاده شود و خودشان نیز از این موضوع بی‌اطلاع باشند. اخیرا مواردی را پیدا کرده‌ایم و با آنها برخورد کرده‌ایم و پیگیری جدی برای برخورد انضباطی با این موارد انجام خواهیم داد. برخی افراد با حساب‌های وکالتی و حساب‌هایی که در سیستم بانکی ایجاد کرده‌اند، به دنبال تحرکات مالی برای اثرگذاری بر سیستم اقتصادی کشور هستند. بسیاری از این افراد در بازار ارز و بازار طلا فعالیت می‌کنند. بنابراین، هدف بانک مرکزی ایجاد شفافیت بیشتر مالی و انضباط مالی در سیستم بانکی و در واقع ارتقای سلامت شبکه بانکی است.

وی یکی از برنامه‌های بانک مرکزی را راه‌اندازی سامانه مدیریت حساب‌های مازاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر چیزی نزدیک به ۶۵۰ میلیون حساب در کشور داریم. اگر مجموعه افرادی را که می‌توانند در کشور حساب داشته باشند در نظر بگیریم، نسبت به میانگین جهانی، برای هر نفر کمتر از دو حساب وجود دارد؛ یعنی افراد بین یک تا دو حساب دارند. البته ممکن است کشور‌هایی با شرایط خاص وجود داشته باشند که افراد در آنها حساب‌های بیشتری داشته باشند، ولی میانگین جهانی همین است؛ بنابراین ما نیز ان‌شاءالله حرکت می‌کنیم و هدف این است که در یک بازه زمانی دو ساله بتوانیم این ۶۵۰ میلیون حساب را به ۳۰۰ میلیون حساب برسانیم. این کار نیز به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.

همتی از مردم خواست حساب‌های بلااستفاده خود را تعیین تکلیف کنند و گفت: از همه مردم خواهش می‌کنم که واقعا مراجعه کنند و حساب‌هایی را که فعال نیستند و نمی‌خواهند فعال باشند، ببندند و حساب اصلی و پایه خودشان را مشخص کنند. مردم می‌توانند این کار را به‌راحتی و ظرف چند دقیقه انجام دهند. پیش از این، افراد باید برای همه بانک‌ها جداگانه وقت می‌گذاشتند و به بانک‌های مختلف مراجعه می‌کردند تا حساب‌های خود را ببندند، اما اکنون در این سامانه به‌راحتی می‌توانند حساب‌های خود را ببینند. با استفاده از این سامانه تازه مشخص می‌شود که افراد چند حساب دارند که خودشان نیز از وجود آنها خبر ندارند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: من مطمئنم که از ۶۵۰ میلیون حساب، قاعدتاً باید در همان مرحله اول حدود ۱۰۰ میلیون حساب حذف شود. بسیاری از این حساب‌ها ممکن است مورد استفاده قرار نگیرند.