المشاط: معادلات ما تا پایان محاصره یمن ادامه دارد

جوان آنلاین: مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز دوشنبه تاکید کرد که معادلات یمن تا تحقق اهداف آن در پایان دادن به تجاوز و محاصره ظالمانه عربستان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، در همین راستا یک منبع نظامی گفت که شبه نظامیان وابسته به عربستان در دو شهر المعافر و المواسط در استان تعز وادار به عقب نشینی شدند.

یک منبع نظامی بلندپایه نیز به شبکه المیادین گفت که نیرو‌های انصارالله یمن بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مربع را در استان تعز آزاد کردند.

این منبع اشاره کرد که تصمیم عفو عمومی در تعز ادامه دارد و همه مناطق آزاد شده در ثبات به سر می‌برند.

وی تاکید کرد که هرگونه تجمع نیرو‌های وابسته به عربستان در هر منطقه هدف قرار خواهد گرفت.