رونالدو هر وقت خواست برگردد 

صعود پرتغال به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا قطعی شد، اما ژرمن‌ها باز هم مقابل یونان امتیاز از دست دادند تا شرایط‌شان در گروه دوم سخت‌تر شود.

چهارمین دیدار‌های گروه‌های دوم و چهارم سطح A لیگ ملت‌ها برگزار شد؛ دومین پیروزی متوالی پرتغال بدون کریس رونالدو، امتیاز گرفتن دوباره شگفتی‌سازان از آلمان و صدرنشینی هلند مهم‌ترین اتفاقات این بازی‌ها بودند. پرتغال با ثبت چهار برد و گرفتن ۱۲ امتیاز صعودش به دور بعدی را قطعی کرد.

استقبال از کریس

پاسخ‌های ژرژ ژسوس به سؤال‌های خبرنگاران در مورد بازگشت کریس رونالدو خبرساز شده است. سرمربی پرتغال با تکذیب عذرخواهی‌اش از رونالدو، از بازگشت او به تیم ملی استقبال کرد: «هر چیزی که برایش برنامه‌ریزی کرده بودیم، در نتایج مشخص است. مهم‌ترین مسئله، کسب پیروزی و صعود بود. من به این تیم اعتماد زیادی داشتم، اما شاید انتظار نداشتم در چهار بازی نخست، چهار پیروزی به دست بیاوریم. نمی‌دانم در مورد رونالدو چه اتفاقی خواهد افتاد؛ از نظر من هنوز همه چیز ممکن است. او باید پیش از اعلام فهرست تیم ملی، درباره آینده‌اش تصمیم بگیرد. بازگشت او ارتباطی با من ندارد. اگر در حال بازی کردن باشد و بخواهد به تیم ملی برگردد، هر زمانی که بخواهد می‌تواند برگردد. این موضوع صرفاً یک سوءتفاهم بود و به نظر من حل کردنش بسیار آسان است. از نظر من، همه چیز خوب است. اینکه چه زمانی این مسئله حل خواهد شد، نمی‌دانم. باید ببینیم چه پیش می‌آید.»

پدرو پروئنسا، رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال نیز در اظهارنظری ضمن استقبال از بازگشت مهاجم باتجربه تأکید کرد در مورد مسائل فنی دخالت نمی‌کند: «این موضوع در حوزه مسئولیت سرمربی قرار دارد و رئیس فدراسیون نباید در چنین مسائل فنی دخالت کند. کریستیانو رونالدو بزرگ‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال است. او بیش از ۲۰ سال به فوتبال پرتغال خدمت کرده و بخش مهمی از هویت ملی ماست. تا زمانی که توانایی‌های بدنی‌اش اجازه دهد، در تیم ملی خواهد بود. او بخشی از تیم ملی و پرچمدار ماست. در نخستین مسابقه لیگ ملت‌ها نیز بازوبند کاپیتانی را به دست داشت.»

کار سخت آلمان

هلند موفق شد صربستان را ۲ بر یک در ورزشگاه فیلیپس شکست دهد و با هشت امتیاز صدرنشین گروه دوم شود. البته یونان هم در خانه آلمان را با تساوی بدون گل متوقف کرد تا به خاطر تفاضل گل کمتر در رده دوم جای بگیرد. ژاوی هرناندز، سرمربی هلند به شناخت خوبی از بازیکنان هلند رسیده است: «مثل یک خانواده جنگیدیم و مجبور شدیم سختی زیادی را تحمل کنیم. حالا شناخت خوبی از آنها دارم. رفتار و نگرش بازیکنان در طول این دو هفته فوق‌العاده بود. شکست‌ناپذیر هستیم، اما باید در دفاع و حمله بهتر شویم و پیشرفت کنیم. در حال حاضر با هشت امتیاز در صدر جدول گروه قرار داریم و این عالی است.»

نکته عجیب پنج امتیازی شدن ژرمن‌ها و سومی آلمان در گروه است. مانشافت در بازی رفت خود در آلمان با یک گل مغلوب یونان شده بود. یورگن کلوپ در اولین تورنمنت رسمی خود به‌عنوان سرمربی آلمان، دو تساوی، یک برد و یک باخت داشته و هنوز نتوانسته خیال ژرمن‌ها را راحت کند.

سرمربی آلمانی با اینکه بازیکنانش موفق به گلزنی نشدند از عملکرد تیم رضایت داشت: «از عملکرد تیم بسیار راضی هستم، چون می‌دانم که از کجا آمده‌ایم. بازیکنان ما از هر نظر عالی بودند. البته به جز اینکه نتوانستیم موقعیت‌هایمان را به گل تبدیل کنیم و در یک‌سوم پایانی زمین، بازیکنی که در موقعیت بهتری قرار داشت را ببینیم. ما همین سه روز پیش بازی کرده بودیم و حفظ سرعت تیمی مقابل تیم قدرتمند یونان سخت بود. در آرامش عملکرد تیم در این دو هفته اخیر را آنالیز خواهیم کرد و سپس پنج هفته بعد دو بازی دوستانه دیگر با ترکیبی کوچک‌تر خواهیم داشت. در‌های تیم ملی، اما به روی همه باز است. اگر بازیکنی به اردوی بعدی دعوت نشود، به این دلیل نیست که به اندازه کافی خوب نیست، بلکه به این خاطر است که ما محدودیت انتخاب تنها ۲۳ یا ۲۴ بازیکن سطح بالا را داریم.»