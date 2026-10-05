کد خبر: 1382930
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
آمادگی کاروان پاراآسیایی برای درخشش در ناگویا 

رستمی پرچمدار ایران شد 

رستمی پرچمدار ایران شد  مسئولیت پرچمداری کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به روح‌الله رستمی سپرده شد
شیوا نوروزی 

جوان آنلاین: مسئولیت پرچمداری کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به روح‌الله رستمی سپرده شد. 
پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۶ مهرماه در ناگویا ژاپن آغاز خواهد شد و دیروز در حاشیه مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک پرچمداران کشورمان معرفی شدند. 
روح‌الله رستمی، ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری در مراسم افتتاحیه پرچم کشورمان را حمل خواهد کرد. رستمی با داشتن طلای بازی‌های پارالمپیک، یکی از شناخته‌شده‌ترین ورزشکاران ایرانی است. همچنین سمیه رحیمی، ملی‌پوش پاراتیراندازی باکمان نیز به‌عنوان پرچمدار ایران در مراسم اختتامیه 
انتخاب شد. 
کاروان ایران متشکل از ۱۶۶ ورزشکار (۶۲ زن و ۱۰۴ مرد) در ۱۵ رشته بازی‌های ناگویا حاضر خواهد بود. «جانفدای ایران قوی» شعار کاروان است و آنا جهانگرد، دانش‌آموز ۹ ساله مینابی که در جریان حمله دشمن به مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به‌عنوان سرپرست معنوی کاروان اعزامی انتخاب شده است. شعار کاروان کشورمان «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» برای نشان دادن مظلومیت قربانیان جنگ، به ویژه کودکان است. 

 مهم‌ترین تصمیم مجمع 
مهم‌ترین تصمیم گرفته‌شده در مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک دو ساله شدن مدت زمان ریاست این کمیته بود. غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به رأی اعضای مجمع در این خصوص اظهار داشت: «این مجمع هم از جهت مصوبات و مباحثی که مطرح شد، پربار بود و هم از حیث اینکه مجمعی بدون حاشیه بود که نشان‌دهنده همکاری خوب بین کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها و سایر اعضاست. در این مجمع در ارتباط با عملکرد کمیته ملی پارالمپیک در فاصله دو مجمع قبلی و فعلی گزارش داده شد. تیم‌های اعزامی ما برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در آمادگی کامل و شرایط خوبی قرار دارند و در حال برگزاری آخرین اردوی آمادگی ۱۵ روزه در تهران هستیم. ازبکستان و هندوستان را جزو رقبای جدی خود می‌دانیم و امیدواریم که جزو سه کشور اول آسیا باشیم. براساس نظر اعضای مجمع قرار شد دوره بعدی مسئولیت اعضای هیئت‌رئیسه دو سال باشد تا امکان هماهنگی آغاز مسئولیت‌های اعضای هیئت‌رئیسه با بازی‌های پارالمپیک یکی شود. البته در این خصوص باید از کمیته بین‌المللی پارالمپیک استعلام و نظرخواهی می‌کردیم و برداشت ما از نظر اولیه که کمیته پارالمپیک جهانی داده، این است که نظر مثبت است، اما از ما اطلاعات تکمیلی خواسته است. بنابراین باید با کمیته بین‌المللی پارالمپیک هماهنگی نهایی را در خصوص این مصوبه هم داشته باشیم تا به مرحله اجرا برسد که تصور می‌کنم این هماهنگی صورت خواهد گرفت.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: وزنه برداری ، مسابقات ، ژاپن
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