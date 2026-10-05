آغاز فروش بلیت دیدار تراکتور و استقلال تهران

بلیت دیدار تراکتور و استقلال تهران از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۴ امروز (دوشنبه، ۱۳ مهرماه) به‌صورت اینترنتی فروخته می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، دیدار دو تیم تراکتور و استقلال تهران از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر، از ساعت ۱۷ روز پنج‌شنبه، ۱۶ مهرماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، بلیت این دیدار از ساعت ۱۴ امروز صرفاً به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه رسمی باشگاه تراکتور به فروش می‌رسد.

باشگاه تراکتور با توجه به جریمه اعمال‌شده به دلیل عدم تطابق آمار بلیت‌های فروخته‌شده با تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه و تأکید سازمان لیگ، از هواداران درخواست می‌کند پیش از حضور در ورزشگاه، حتماً نسبت به خرید اینترنتی بلیت اقدام کنند تا آمار بلیت‌فروشی با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه مطابقت داشته باشد.