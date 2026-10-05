آزادسازی مشروط واردات ۴ قلم لوازم خانگی

واردات چهار قلم کالای لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تا پایان سال، تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار به صورت مشروط آزاد شد.

جوان آنلاین: پیگیری‌های خبرنگار از انجمن لوازم خانگی ایران حکایت از آن دارد که در جلسه کارگروه موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که عصر امروز سیزدهم مهرماه برگزار شد، موضوع واردات برخی اقلام لوازم خانگی از طرق رویه کولبری و ملوانی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس تصمیم اتخاذشده، واردات چهار قلم کالای لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تا پایان سال، تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار منوط به فراهم شدن مقدمات لازم در حوزه ثبت سفارش و تعهدات ارزی برای تولیدکنندگان آزاد خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس این تصمیم، اولویت در تخصیص سهمیه واردات با ورود قطعات مورد نیاز واحد‌های تولیدی خواهد بود و سهمیه واردات نیز با رویکرد استانی تعیین و توزیع می‌شود.

همچنین مقرر شده است پیش از اجرای این تصمیم، موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان تعیین تکلیف و برطرف شود تا فرآیند واردات و تأمین قطعات با اختلال مواجه نشود.

بر این اساس، سقف ۱۰۰ میلیون دلاری واردات تا پایان سال، با هدف تأمین نیاز تولید و تنظیم زنجیره تأمین لوازم خانگی در نظر گرفته شده و اجرای آن منوط به فراهم شدن مقدمات لازم در حوزه ثبت سفارش و تعهدات ارزی خواهد بود.