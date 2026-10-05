پیروزی ژاپن برابر حریف ایران در جام جهانی

جوان آنلاین: در ادامه دیدار‌های دوستانه ملی، تیم ملی فوتبال ژاپن توانست دو بر یک نیوزیلند را از پیش روی بردارد تا بعد از اروگوئه، ونزوئلا و اکوادور (برتری در ضربات پنالتی)، به چهارمین برد خود در دیدار‌های دوستانه دست یابد.

آیاسه اوئدا و ریتسو دوان برای ژاپن گلزنی کردند و بن اولد نیز تنها گل نیوزیلند را وارد دروازه سامورایی‌ها کرد. این دیدار یادآور دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی بود که با تساوی دو بر دو به پایان رسید و باعث شد ایران دو امتیاز حساس روز نخست را در جام جهانی از دست بدهد.

ژاپنی‌ها قبل از جام ملت‌های آسیا نیز قرار است در دو دیدار دوستانه به مصاف برزیل و پاراگوئه بروند تا با آمادگی کامل برای جام ملت‌های ۲۰۲۷، راهی عربستان شوند.

ژاپن در جام ملت‌های آسیا با تیم‌های اندونزی، قطر و تایلند هم‌گروه شده است.