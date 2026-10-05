کد خبر: 1382898
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

سرنگونی پهپاد عربستان در آسمان یمن

ث سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز (دوشنبه) از سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به عربستان سعودی در استان تعز خبر داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروی پدافندی این کشور یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به عربستان سعودی را در استان تعز سرنگون کرده‌اند.

وی اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند موفق شدند یک فروند پهپاد جاسوسی از نوع «وینگ لونگ» متعلق به عربستان سعودی را سرنگون کنند.

به گفته یحیی سریع، پهپاد مذکور هنگام نقض حریم هوایی یمن در استان تعز هدف قرار گرفت و با استفاده از «سلاح مناسب» سرنگون شد.

این عملیات درحالی انجام شده است که در روزهای اخیر، درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در چند محور یمن بار دیگر تشدید شده است.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، جنگ یمن
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