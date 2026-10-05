جوان آنلاین: پس از پایان تعطیلات فیفادی، هفته هشتم لیگ برتر با یکی از حساس‌ترین دیدارهای فصل آغاز خواهد شد، جایی که تراکتور صدرنشین باید در تبریز از استقلال رده دومی پذیرایی کند.

تراکتور با ۱۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و استقلال با یک امتیاز کمتر، نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده این تیم است. حساسیت این مسابقه زمانی بیشتر می‌شود که هر دو تیم تا اینجای فصل در دیدارهای بزرگ عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

استقلال در بازی مقابل سپاهان به پیروزی رسیده و برابر پرسپولیس نیز به تساوی دست یافته است. تراکتور نیز سپاهان و پرسپولیس را شکست داده و حالا دو تیم برای تعیین برتری در صدر جدول مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

این مسابقه علاوه بر شرایط جدول، یک تقابل جذاب میان دو سرمربی استقلالی هم خواهد بود. سهراب بختیاری‌زاده هدایت استقلال را بر عهده دارد و جواد نکونام روی نیمکت تراکتور می‌نشیند، مربی‌ای که سه فصل قبل سرمربی استقلال بود و این تیم را برای ۲۸ هفته در صدر جدول نگه داشت.

تراکتور از امروز فروش اینترنتی بلیت دیدار حساس مقابل استقلال را آغاز کرده است.

این مسابقه علاوه بر شرایط جدول، یک تقابل جذاب میان دو سرمربی استقلالی هم خواهد بود. سهراب بختیاری‌زاده هدایت استقلال را بر عهده دارد و جواد نکونام روی نیمکت تراکتور می‌نشیند، مربی‌ای که سه فصل قبل سرمربی استقلال بود و این تیم را برای ۲۸ هفته در صدر جدول نگه داشت.

از سوی دیگر، هر دو تیم نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی هستند و تنها چهار روز پس از این مسابقه باید دوباره به میدان بروند. تراکتور روز ۲۰ مهرماه مقابل الشمال قرار می‌گیرد و استقلال نیز در همین روز با الغرافه دیدار خواهد کرد،موضوعی که مدیریت انرژی بازیکنان را برای هر دو تیم مهم‌تر می‌کند.

دیدار تراکتور و استقلال از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود و باشگاه تراکتور از امروز فروش بلیت این مسابقه را آغاز کرده است.

طبق اعلام باشگاه تراکتور، بلیت این دیدار از ساعت ۱۴ امروز، دوشنبه ۱۳ مهرماه، صرفاً به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه رسمی باشگاه به فروش می‌رسد.

باشگاه تراکتور همچنین از هواداران خواسته است پیش از حضور در ورزشگاه حتماً بلیت خود را به‌صورت اینترنتی تهیه کنند. این درخواست به دلیل جریمه‌ای است که باشگاه به علت عدم تطابق آمار بلیت‌های فروخته‌شده با تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه متحمل شده و سازمان لیگ نیز بر رعایت این موضوع تأکید کرده است.

به این ترتیب، هواداران برای حضور در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته هشتم باید پیش از مراجعه به ورزشگاه، بلیت خود را از سامانه رسمی باشگاه تراکتور تهیه کنند.