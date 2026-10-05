جوان آنلاین: علی کفاشیان درباره عملکرد ضعیف تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی اخیر که با انتقادهایی از کادر فنی همراه شده است، عنوان کرد: وقتی تیم ملی نتیجه نگیرد، طبیعتاً رسانه‌ها و کارشناسان انتقاد می‌کنند و مردم هم از عملکرد تیم ملی راضی نیستند. با این حال، مسابقات تدارکاتی می‌تواند نقاط ضعف تیم را مشخص کند و طبیعتاً کادر فنی تا جام ملت‌های آسیا فرصت دارد نقاط ضعف را برطرف کند تا تیم ملی ایران با شرایط خوبی راهی این مسابقات شود.

وی در واکنش به این موضوع که برخی معتقدند قرارداد امیر قلعه‌نویی نباید بعد از جام جهانی تمدید می‌شد، گفت: در جام جهانی در قیاس با دیگر تیم‌های آسیایی نتایج بدی نگرفتیم و از طرفی معتقدم مربی داخلی بهتر از قلعه‌نویی وجود ندارد. تمدید قرارداد این مربی تصمیم درستی بود و زمان زیادی تا شروع جام ملت‌های آسیا نداریم که سرمربی را تغییر بدهیم.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: قلعه‌نویی می‌تواند تیم ملی را اداره کند، ولی مهم این است که بتوانیم نقاط ضعف تیم ملی را برطرف کنیم. تغییر سرمربی دردی را دوا نمی‌کند.

کفاشیان در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی ایران شانسی برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دارد، اظهار داشت: با این وضعیت شانس تیم ملی برای قهرمانی کم است و می‌بینید که تیم‌ها در آسیا چگونه در حال پیشرفت هستند. اگر می‌خواهیم شانس قهرمانی داشته باشیم، باید خیلی قوی‌تر از این ظاهر شویم. به هر حال باید به کادر فنی و بازیکنان فرصت داد و امیدوارم در جام ملت‌ها نتایج خوبی بگیریم.