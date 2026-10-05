رئیس پلیس راه البرز از انسداد موقت جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال به دلیل عبور احشام به مدت ۲ روز خبرداد.

جوان آنلاین: سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه البرز گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده این انسداد از صبح امروز آغاز شده تا پایان روز فردا ۱۴ مهر ماه جاری ادامه دارد.

وی افزود : این محدودیت تردد با هدف تسهیل در عبور احشام و در محدوده استان مازندران اعمال شده و تردد وسایل نقلیه در این بازه زمانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس راه استان البرز از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، از تردد در این مسیرها طی زمان اعلام‌شده خودداری کنند.

از مسافران خواست چنانچه قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند، در این مدت از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کرمی یادآورشد که در مدت اجرای محدودیت ترافیکی ، تردد دراین جاده کرج -چالوس فقط برای بومی میسر است.

وی گفت: ماموران پلیس راه در طول اجرای این محدودیت در محورهای مواصلاتی حضور دارند و در صورت بروز هرگونه مشکل، راهنمایی‌های لازم را به رانندگان ارائه خواهند داد.