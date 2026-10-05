کد خبر: 1382855
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

شیء مشکوک قطارهای بن‌گوریون را متوقف کرد

بن‌گوریون حرکت قطارها در مسیر منتهی به فرودگاه بن‌گوریون بامداد امروز پس از کشف یک شیء مشکوک متوقف شده است.

جوان آنلاین: حرکت قطارها در یکی از مسیرهای مهم ریلی مرکز سرزمین‌های اشغالی بامداد امروز پس از کشف یک شیء مشکوک در نزدیکی خط آهن متوقف شد؛ اختلالی که مسیر ارتباطی تل‌آویو با لود و فرودگاه بن‌گوریون را تحت تأثیر قرار داده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پس از شناسایی یک شیء مشکوک در نزدیکی خط راه‌آهن در منطقه گَنوت، پلیس دستور توقف موقت حرکت قطارها بین ایستگاه تل‌آویو ههَگانا و لود را صادر کرد. طبق اعلام راه‌آهن اسرائیل، حرکت قطارها پس از دریافت مجوز از پلیس از سر گرفته خواهد شد.

مسیر تل‌آویو–لود از محورهای مهم شبکه ریلی مرکز اسرائیل محسوب می‌شود و علاوه بر جابه‌جایی مسافران میان این دو شهر، به خطوط منتهی به فرودگاه بن‌گوریون و سایر بخش‌های شبکه ریلی متصل است. به همین دلیل، توقف این بخش می‌تواند موجب تغییر مسیر و تأخیر در برنامه برخی قطارهای دیگر نیز شود.

این نخستین بار نیست که نگرانی‌های امنیتی یا وقوع حوادث در همین محدوده موجب اختلال در فعالیت راه‌آهن می‌شود.

در مارس ۲۰۲۶ به دنبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نیز پس از سقوط بقایای یک رهگیری موشکی در نزدیکی گَنوت، حرکت قطارها در مسیرهای تل‌آویو، لود و فرودگاه بن‌گوریون برای مدتی متوقف شد و پس از تأیید نیروهای امنیتی از سر گرفته شد.

در همان ماه نیز پس از اصابت ترکش‌های یک حمله موشکی به ایستگاه تقاطع حولون، حرکت قطارها در مسیر تل‌آویو–ریشون‌لتسیون متوقف شد.

گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی همچنین از توقف کوتاه‌مدت قطارهای مسیر لود–تل‌آویو پس از سقوط بقایای رهگیری موشکی در نزدیکی گَنوت خبر داده بودند.

در ماه ژوئیه نیز یک مورد مشابه از کشف شیء مشکوک در نزدیکی ایستگاه تل‌آویو ههَگانا گزارش شد که به بسته شدن یکی از خطوط و احتمال تأخیر و تغییر در حرکت قطارهای منطقه انجامید.

برچسب ها: بن گوریون ، اسرائیل ، بن‌گوریون
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