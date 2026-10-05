صدور ۱۰۰ هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت هوشمند

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: با راه اندازی سامانه اصالت سنجی کارت های هوشمند معافیت و پایان خدمت در بستر اینترنت، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت صادر شده است.

جوان آنلاین: حسین زاهدی اظهار داشت: با راه اندازی سامانه اصالت سنجی کارت های هوشمند معافیت و پایان خدمت در بستر اینترنت،تاکنون بیش از صد هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت و معافیت سربازی به صورت هوشمند صادرشده است.

وی افزود :با بهره برداری از سامانه اصالت سنجی کارت های پایان خدمت و معافیت سربازی و کاهش فرآیند رسیدگی به درخواست مشمولان دستاوردهایی مانند ؛ کاهش مراجعه های غیرضروری به سازمان وظیفه عمومی و عدم نیاز به برقراری ارتباط با دفاتر پلیس+۱۰ و .... را در پی داشته است.

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا یادآور شد:متقاضیان دریافت اصالت کارت هوشمند معافیت و پایان خدمت می توانند با ورود به سامانه سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir و ثبت درخواست اصالت سنجی برخط کارت هوشمند، اطلاعات شخصی و مشخصات محل ارائه گواهی را در سامانه تکمیل کنند و در نهایت در صورت صحت اطلاعات متقاضی در سامانه مذکور،تاییدیه مربوطه قابل پرینت از سامانه مذکور می باشد.

وی خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتاو روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.