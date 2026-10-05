دیدار وزیر خارجه ارمنستان با عراقچی

جوان آنلاین: آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان که به تهران سفر کرده، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور در محل وزارت امور خارجه با سیدعباس عراقچی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نخستین سفر میرزویان به تهران در دولت چهاردهم است.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شنبه شب ۱۱ مهرماه از سفر این مقام ارمنستانی به تهران خبر داد و گفت که سفر میرزویان به تهران در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران و ارمنستان برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: وزیر امور خارجه ارمنستان در این سفر در دیدار با مقام‌های ارشد ایران در مورد راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه ایران و ارمنستان و همکاری های منطقه‌ای در قفقاز جنوبی گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد.

عراقچی و میرزویان در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیداری سرپایی داشتند.

آخرین تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و ارمنستان هشتم فروردین‌ماه سالجاری انجام شد و عراقچی در آن تماس تلفنی آمریکا را مسبب اصلی ناامنی و بحران موجود در منطقه غرب آسیا و تنگه هرمز خواند و گفت: جهان باید هیأت حاکمه آمریکا و رژیم نژادپرست و نسل‌کش اسرائیل را به خاطر تحمیل جنگ غیرقانونی بر ایران و منطقه مؤاخذه و مجازات کند.

عراقچی فروردین سال گذشته (۱۴۰۴) سفری به ایروان داشت و با مقامات این کشور از جمله میرزویان دیدار و درباره مناسبات دوجانبه به گفت‌وگو نشست.