جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با تهدیدهای اقتصادی دشمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و به‌ویژه جنگ اقتصادی که دشمن به کشور تحمیل کرده است، انتظار می‌رود تمام بخش‌های اقتصادی کشور در کنار دولت و نیروهای مسلح، رویکرد و شرایط متناسب با جنگ اقتصادی را اتخاذ کنند.

وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی نیز با مأموریت نظارت بر فعالیت‌های سالم و صحیح اقتصادی، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، تلاش می‌کند با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و آسیب‌زا مقابله کند.

رحیمی با اشاره به فعالیت سکوها و پلتفرم‌های عرضه طلای آب‌شده گفت: یکی از موضوعات روز در حوزه اقتصاد، فعالیت سکوها یا پلتفرم‌های طلای آب‌شده است. پلیس امنیت اقتصادی به‌صورت مستمر بر این حوزه نظارت دارد و خوشبختانه در این بخش مشکل خاصی وجود ندارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: البته در مورد یکی از سکوهای طلای آب‌شده، مسائلی ایجاد شده است که در جلسات متعددی با مدیران این سکو، دستگاه قضایی و پلیس، موضوع در حال بررسی و حل‌وفصل است.

وی تصریح کرد: به‌ویژه درباره مطالبات مردم، اقدامات لازم در حال انجام است و این سکو از یکی دو روز گذشته پرداخت مطالبات را آغاز کرده است.

رحیمی در پایان با توصیه به مردم برای دقت بیشتر هنگام سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های اینترنتی گفت: مردم در زمان سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی باید مراقب باشند و پیش از سرمایه‌گذاری، شناخت و آگاهی کافی نسبت به آن مجموعه داشته باشند و از ریشه، هویت و سابقه فعالیت آن‌ها مطمئن شوند تا دچار مشکل نشوند.