کابوس برای سیتی؛ هالند مصدوم شد

مهاجم تیم ملی فوتبال نروژ که در منچستر سیتی بازی می‌کند در دیدار برابر تیم ملی فوتبال پرتغال مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

جوان آنلاین: ارلینگ هالند، مهاجم تیم ملی نروژ، در جریان دیدار مقابل پرتغال درخواست تعویض کرد؛ اتفاقی که پس از احساس آسیب عضلانی از سوی این بازیکن رخ داد و نگرانی‌هایی را در باشگاه منچسترسیتی ایجاد کرده است.

مهاجم ۲۶ ساله نروژ کمی پس از گذشت یک ساعت از بازی، در حالی که می‌لنگید زمین مسابقه را ترک کرد.

در شرایطی که بازی یک بر یک دنبال می‌شد، هالند در دقیقه ۶۷ جای خود را به یورگن استراند لارسن مهاجم کریستال پالاس داد.

۱۰ دقیقه پس از خروج هالند از زمین، گونچالو راموس گل دوم پرتغال را زد تا بازگشت این تیم کامل شود و پرتغال به پیروزی برسد.

نگرانی منچسترسیتی

مصدومیت هالند نگرانی‌های منچسترسیتی را افزایش داده است چرا که رقابت‌های باشگاهی قرار است از آخر هفته آینده از سر گرفته شود. منچسترسیتی یکشنبه مهمان لیورپول خواهد بود؛ دیداری که انتظار می‌رود در فضایی پرهیجان برگزار شود.

سرمربی منچسترسیتی به‌شدت امیدوار است که هالند را در اختیار داشته باشد زیرا این مهاجم بلندقد در پنج بازی این فصل لیگ برتر، پنج گل به ثمر رسانده است.

هالند تنها ستاره منچسترسیتی نیست که در جریان تعطیلات بازی‌های ملی با مشکل جسمانی مواجه شده است. نیکو اورایلی نیز پس از کنار گذاشته شدن از اردوی تیم ملی انگلیس به دلیل یک مشکل بدنی، به باشگاهش بازگشت.