رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه انتظار می‌رود بارش‌های پاییزی در مجموع بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، تاکید کرد: در اوایل پاییز به دلیل گرمای هوا، بارش‌ها گاهی با رگبار و رعدوبرق همراه می‌شوند و می‌توانند موجب شکل‌گیری سیلاب‌های محلی و موقتی شوند.

جوان آنلاین: احد وظیفه با اشاره به وضعیت بارش در کشور اظهار کرد: در نقاط مختلف کشور از غرب و شمال‌غرب گرفته تا سواحل شمالی و ارتفاعات البرز، بارش‌ها آغاز شده است و به‌طور نسبی انتظار داریم میزان بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت بیشتر باشد البته این پیش‌بینی قطعی نیست اما احتمال وقوع چنین شرایطی قوی است و به‌خصوص از اواخر مهرماه انتظار می‌رود روند بارش‌ها بهبود پیدا کند.

وی درباره وضعیت دمایی کشور گفت: مطابق خروجی مدل‌های پیش‌بینی انتظار می‌رود در اغلب مناطق کشور دمای هوا در پاییز و زمستان بالاتر از نرمال باشد.

وظیفه درباره وضعیت بارش‌های زمستانی گفت: در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت گفت بارش‌های زمستانی بالاتر از نرمال خواهد بود چراکه پدیده‌های دیگری نیز در این زمینه اثرگذار هستند و پیش‌بینی آن‌ها در شرایط فعلی چندان امکان‌پذیر نیست. با این حال انتظار نمی‌رود زمستان بسیار خشکی داشته باشیم و گرایش بارش‌ها در زمستان بیشتر به سمت شرایط نرمال است.

وی ادامه داد: در مجموع برای پاییز با احتمال قوی بارش‌های فراتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود، در حالی که بارش‌های زمستانی گرایش به شرایط نرمال دارد. از نظر دمایی نیز انتظار می‌رود هم پاییز و هم زمستان با دمای بالاتر از نرمال سپری شود.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی درباره مخاطرات بارش‌های پاییزی اظهار کرد: در اوایل پاییز به دلیل گرم بودن هوا، بارش‌ها گاهی با رگبار و رعدوبرق همراه می‌شوند و می‌توانند موجب شکل‌گیری سیلاب‌های محلی و موقتی شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی افزود: هموطنانی که در حاشیه رودخانه‌ها حضور دارند یا برای تفریح و فعالیت‌های مختلف به این مناطق می‌روند، باید به هشدارها توجه کنند و از پارک کردن خودرو در حاشیه و نزدیکی بستر رودخانه‌ها خودداری کنند.

وظیفه ادامه داد: ممکن است رودخانه‌ای در طول سال خشک باشد اما با وقوع بارش شدید، سیلاب ناگهانی در آن شکل بگیرد. به‌ویژه در نیمه نخست پاییز احتمال وقوع چنین اتفاقاتی وجود دارد. در کنار آب‌گرفتگی‌ها، باید نسبت به این نوع مخاطرات توجه بیشتری داشت.

وی همچنین با اشاره به خطر رعدوبرق و صاعقه برای برخی گروه‌ها گفت: چوپانان، کشاورزان و کوهنوردان نیز گاهی در معرض رعدوبرق قرار می‌گیرند. در نیمه نخست پاییز، به دلیل اینکه هوا همچنان گرم است، ابرهای همرفتی و جوششی بیشتر شکل می‌گیرند و در نتیجه گاهی شاهد رعدوبرق هستیم.

وظیفه افزود: افرادی که به‌ویژه در ارتفاعات حضور دارند، بیشتر در معرض خطر برخورد صاعقه یا آذرخش قرار دارند و باید این پدیده را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به احتمال وزش باد شدید و تندباد در برخی مناطق گفت: وزش باد و تندباد می‌تواند موجب ایجاد گردوخاک شود و افرادی که مشکلات تنفسی دارند باید در چنین شرایطی مراقبت بیشتری داشته باشند.

اثر متفاوت ال‌نینو بر مناطق مختلف ایران

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی درباره تأثیر ال‌نینو بر ایران و سایر کشورهای منطقه اظهار کرد: ال‌نینو هزاران کیلومتر دورتر از ایران رخ می‌دهد و اثر آن در سطح منطقه‌ای ظاهر می‌شود اما تأثیر آن در هر منطقه متناسب با اقلیم همان منطقه متفاوت است.

وی افزود: شرایط اقلیمی ایران یکسان نیست و کویر مرکزی، زاگرس، شمال و جنوب‌شرق کشور شرایط متفاوتی دارند. ال‌نینو در برخی مناطق دنیا می‌تواند شرایط انتقال رطوبت را بهبود دهد یا زمینه انتقال رطوبت را فراهم کند؛ از جمله در خاورمیانه و آسیای میانه که این اثر بیشتر در پاییز دیده می‌شود و در زمستان ممکن است به اندازه پاییز نباشد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در ادامه گفت: در استان‌هایی که در محدوده زاگرس قرار دارند، انتقال رطوبت از طریق سامانه‌های جوی و برهم‌کنش آن‌ها با زاگرس می‌تواند شرایط متفاوتی نسبت به استان‌های واقع در فلات مرکزی ایجاد کند بنابراین ویژگی‌های هر منطقه نیز در این زمینه نقش دارد و موجب تفاوت اثرات جوی می‌شود.

وظیفه همچنین تصریح کرد: تفاوت مشخصی میان کشورهای منطقه وجود ندارد اما شرایط هر سال متفاوت است و همه ال‌نینوها نیز مشابه یکدیگر نیستند.

احتمال کاهش سهم برف در صورت تداوم گرمای هوا

وظیفه درباره پیش‌بینی بارش برف نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار داریم دما گرم‌تر از معمول باشد، این گرمایش می‌تواند به‌طور نسبی بر سهم بارش برف از مجموع بارش‌ها اثر بگذارد و موجب شود سهم برف کمتر از حد معمول باشد.

وی ادامه داد: با این حال، از آنجا که انتظار داریم بارش‌ها بالاتر از نرمال باشد، افزایش میزان بارش می‌تواند تا حدی شرایط بارش برف را جبران کند بنابراین صرفاً به دلیل پیش‌بینی دمای گرم‌تر از نرمال نمی‌توان نتیجه گرفت که بارش برف نیز حتماً کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی افزود: در صورت وقوع بارش‌های فراتر از نرمال به‌ویژه در نیمه دوم پاییز می‌توان انتظار بارش برف در ارتفاعات را داشت.

وظیفه در پایان گفت: با این حال، وقتی از دمای گرم‌تر از نرمال صحبت می‌کنیم، احتمال ذوب برف نیز افزایش می‌یابد و اگر در طول زمستان با نابهنجاری شدید دمایی و دمای گرم‌تر از نرمال مواجه باشیم، این شرایط می‌تواند ذوب برف را تشدید کند و ذخیره برف را کاهش دهد.