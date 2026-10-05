یک وزیر سابق صهیونیست مدعی شد که واشنگتن و تل‌آویو قصد به رسمیت شناختن جنوب سوریه با مرکزیت استان «السویدا» به عنوان یک منطقه مستقل را دارند.

جوان آنلاین: ایوب قرا، وزیر ارتباطات پیشین رژیم صهیونیستی در صفحه‌ی کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: سرنوشت نظام سوریه به رهبری احمد الشرع میان ماه های اکتبر و دسامبر (مهر- آبان) مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود آمریکا و اسرائیل جنوب سوریه به مرکزیت استان السویدا را به عنوان منطقه‌ای مستقل و به عنوان کشوری «دروزی» به رسمیت بشناسند، نوشت: این رویداد یک تحول تاریخی است که نقشه‌ی سیاسی منطقه را باز ترسیم می‌کند.

ایوب قرا افزود: این تغییرات تنها به جنوب محدود نخواهد بود بلکه مقدمه‌ای برای تحولات سیاسی جدید برای کردها و علوی ها نیز خواهد بود و چه بسا اقلیت های دیگر در خاورمیانه و جهان عرب را هم در بر بگیرد.

این در حالی است که چند ماه قبل یکی از شیوخ دروزی مورد حمایت رژیم صهیونیستی در سوریه با تکرار خواسته های جدایی طلبانه، خواهان جدایی استان «السویداء» در جنوب این کشور در قالب تشکیل «اداره خودگردان» مستقل از دولت دمشق شد.

«حکمت الهجری» که رهبر معنوی طائفه دروزی در استان السویداء خوانده می‌شود، بار دیگر خواسته های جدایی طلبانه خود را تکرار کرد و در جدیدترین پیام تصویری خود گفت: گزینه استان السویداء برای تشکیل یک اداره خودگردانِ مستقل موسوم به اداره «جبل العرب» (باشان) که کاملاً جدا از دولت دمشق باشد، غیرقابل بازگشت است.

الهجری افزود: این گزینه قابل چانه‌زنی نیست و در راستای اعتلای کرامت جبل العرب (باشان) و فراتر از هر ملاحظه دیگری است.

او همچنین گفت: خواسته‌های دروزی‌ها قابل مذاکره نیست و حرکت به سمت اجرای حق تعیین سرنوشت به طور پیوسته و به دور از سلطه گروه‌هایی که همزیستی با آنها غیرممکن بوده است، ادامه دارد. این امر نشان می‌دهد که هیچ رهبری یا حاکمیتی بر جبل العرب به جز منتخبین از سوی اهالی آنجا، وجود ندارد.

اکثریت جمعیت استان السویداء را دروزی ها تشکیل می دهند و اقلیتی از مسیحیان و مسلمانان سنی در این استان ساکنند.

محکومیت تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

این تحولات درحالی است که وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه اخیرا در بیانیه‌ای بر پایبندی این کشور به حق مشروع خود مبنی بر اعمال حاکمیت کامل بر همه اراضی خود تأکید کرد.

وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه در این بیانیه ضمن محکومیت تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و تکمیل پروژه موسوم به «سوفا ۵۳» در قنیطره، آورده است که اجرای این پروژه نقض آشکار توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴ و نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی است.

در این بیانیه آمده است: تداوم رویکرد تجاوزکارانه رژیم اشغالگر اسرائیل و تجاوزات و یورش‌های میدانی آن تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه‌ای است و مفاد قوانین بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

وزارت خارجه دولت موقت سوریه در ادامه جامعه جهانی را به مسوولیت‌پذیری فراخواند و بر ضرورت اتخاذ اقدامات بازدارنده برای مقابله با این تجاوزات و جلوگیری از تکرار آن تأکید کرد.

در بیانیه مذکور همچنین بر پایبندی به حق مشروع سوریه برای اعمال حاکمیت کامل بر اراضی خود بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد تأکید شده است.

این در حالی است که تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه همچنان ادامه دارد و روز گذشته نیز منابع محلی سوریه گفتند که یک گشتی نظامی این رژیم متشکل از سه دستگاه خودروی نظامی به روستای صیدا الحانوت در حومه القنیطره یورش برده است.

استان‌های القنیطره و درعا در جنوب سوریه به‌طور روزانه شاهد نفوذ نظامیان رژیم صهیونیستی، یورش، تفتیش خانه‌ها، بازداشت شهروندان و احداث ایست وبازرسی نظامی توسط ارتش رژیم صهیونیستی است.

به گزارش ایرنا، از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از خلأء امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.