۲ کشته و دهها زخمی بر اثر تیراندازی در آمریکا

مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند بر اثر تیراندازی در یک مهمانی در ایالت جورجیا، ۲ نفر کشته و ۳۶ نفر مجروح شدند.

جوان آنلاین: مقامات محلی و ایالتی اعلام کردند که در پی تیراندازی بامداد یکشنبه در یک مهمانی در ایالت جورجیا، 2 نفر کشته و نزدیک به ۳۶ نفر زخمی شدند که حال برخی آن‌ها وخیم گزارش شده است.

کریگ پیوی کلانتر شهرستان «دولی»در یک نشست خبری گفت که 2 مرد ۲۱ و ۲۳ ساله در شهر «وینا» در ایالت جورجیا واقع در حدود ۱۳۵ مایلی جنوب آتلانتا بر اثر اصابت گلوله کشته شدند.

مقامات به خبرنگاران گفتند که ۳۶ نفر نیز مجروح شده‌اند که جراحات اکثر آنها ناشی از اصابت گلوله بوده است.

به گفته مقامات، صدها نفر در این مهمانی که در پایان هفته جشن‌های هوم کامینگ (Homecoming) دبیرستان «دولی کانتی» برگزار ‌شده بود، حضور داشتند.

مقامات اعلام کرده اند که دیگر تهدیدی متوجه عموم مردم نیست با این حال، تاکنون نام هیچ‌یک از مظنونان یا افراد مورد نظر منتشر نشده و انگیزه‌ این تیراندازی نیز مشخص نشده است.

کریس هوزی رئیس «اداره تحقیقات جورجیا» گفت: نمی‌خواهیم درباره علت وقوع این حادثه پیش‌داوری کنیم.

مقامات اعلام کردند که سن مجروحان این تیراندازی بین ۱۴ تا ۵۱ سال است.