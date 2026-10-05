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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹
جامعه » اخبار كلی

ارتقای کیفیت آموزشی اولویت مدارس غیردولتی است

مدارس غیردولتی رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر ضرورت کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزشی، تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه تعلیم و تقویت جایگاه معلمان را از اولویت‌های مدارس غیر دولتی عنوان کرد.

جوان آنلاین: احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در نشست وبیناری شورای راهبری مدیران و تحول نظام اداری سازمان با حضور مدیران کل، مدیران سازمان و روسای ادارات مشارکت‌های استان‌ها، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تبریک این مناسبت به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان، کسب عنوان «دستگاه شایسته تقدیر» در سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز را به همکاران سازمان تبریک گفت و این موفقیت را حاصل تلاش و همراهی مجموعه همکاران در مسیر ترویج و توسعه فرهنگ نماز دانست و با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: تمامی برنامه‌ها و اقدامات باید بر پایه آمار و اطلاعات دقیق، برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اهمیت تکریم معلم و ارتقای منزلت اجتماعی و حرفه‌ای فرهنگیان، بر توجه جدی به مسائل رفاهی و معیشتی معلمان تأکید کرد و گفت: موضوع بیمه و تأمین اجتماعی معلمان باید با رویکردی دقیق و مبتنی بر تحلیل‌های آماری دنبال شود تا بتوان متناسب با نیازهای واقعی جامعه فرهنگیان، پیشنهادهای کارشناسی لازم را ارائه کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: تکریم معلم باید به یک رویکرد مستمر و سازمان‌یافته تبدیل شود و در کنار توجه به فرآیند انتخاب و معرفی معلمان نمونه، موضوع رفاه، منزلت و حمایت از معلمان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمودزاده همچنین بر ضرورت توسعه آموزش‌های هوش مصنوعی، آموزش‌های کتاب‌محور و اجتماعات یادگیری تأکید کرد و افزود: استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین در نظام آموزشی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری و آماده‌سازی مدارس برای آینده باشد.

وی با اشاره به اهمیت پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت توجه به محورهای آموزشی و تربیتی این پیام و بهره‌گیری از آن در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و فرهنگی تأکید کرد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، توسعه متوازن مدارس غیردولتی را از دیگر محورهای مهم فعالیت این حوزه عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن و استفاده مناسب از ظرفیت مدارس غیردولتی باید با نگاه ملی و متناسب با نیازهای آموزشی مناطق مختلف دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی دقیق برای پوشش حداکثری دانش‌آموزان، از موضوعات مهم در مسیر توسعه متوازن مدارس غیردولتی است و باید با جدیت دنبال شود.

محمودزاده با تأکید بر تقویت نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای مؤسسین و شوراهای نظارت، از تدوین سازوکار ارزیابی عملکرد این شوراها خبر داد و گفت: ارزیابی مستمر عملکرد استان‌ها می‌تواند زمینه شناسایی تجربه‌های موفق، معرفی استان‌های برتر و ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها را فراهم کند.

وی، شفافیت، سلامت اداری و رعایت دقیق قوانین و مقررات را از اصول اساسی مدیریت در حوزه مدارس غیردولتی دانست و تصریح کرد: فرآیندهای اجرایی باید در چارچوب قوانین و ضوابط مصوب انجام شود و تصمیمات و اقدامات نیز بر مبنای مسئولیت‌های قانونی و اختیارات مشخص صورت گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرآیندهای شوراهای آموزش و پرورش و شوراهای مرتبط با مؤسسات تأکید کرد و گفت: ثبت و تأیید سیستمی تصمیمات، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، به شفافیت بیشتر فرآیندها و دسترسی بهتر به سوابق و مصوبات کمک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای سواد رسانه‌ای و مدیریت صحیح محتوای آموزشی و فرهنگی مدارس در فضای مجازی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: مدارس باید از ظرفیت رسانه‌ها و بسترهای رسمی و معتبر برای معرفی فعالیت‌های خود و اطلاع‌رسانی صحیح استفاده کنند تا اقدامات ارزشمند آموزشی و تربیتی مدارس به شکل مناسب در جامعه انعکاس یابد.

محمودزاده همچنین بر استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان، اتحادیه‌ها، مؤسسان، شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط با مدارس غیردولتی تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف می‌تواند به اجرای بهتر برنامه‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود در مسیر ارتقای کیفیت مدارس کمک کند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به ضرورت تداوم جلسات کارشناسی و آموزشی در سطح استان‌ها، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات توجیهی، آموزشی و تخصصی به صورت حضوری و غیرحضوری، زمینه انتقال تجربیات، افزایش دانش تخصصی و هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌ها را فراهم می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر نگاه حمایتی و مثبت مجموعه وزارت آموزش و پرورش نسبت به مدارس غیردولتی، اظهار کرد: مدارس غیردولتی بخشی مهم از نظام تعلیم و تربیت کشور هستند و باید از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود برای تقویت، پایداری و ارتقای کیفیت فعالیت این مدارس به بهترین شکل استفاده کرد.

محمودزاده ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثرتری در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، حمایت از معلمان و توسعه متوازن مدارس غیردولتی برداشته شود.

برچسب ها: سازمان مدارس غیردولتی ، کیفیت آموزش ، احمد محمودزاده
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