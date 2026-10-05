کد خبر: 1382800
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

۴ کشته بر اثر حمله آمریکا به یک قایق در منطقه کارائیب

آمریکا ارتش آمریکا مدعی شد که به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب حمله کرده و چهار سرنشین آن را کشته است.

جوان آنلاین: مرکز فرماندهی جنوبی آمریکا (SOUTHCOM) روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به یک قایق مشکوک به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب حمله کرده و بر اثر آن چهار نفر کشته شده‌اند.

این فرماندهی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نیروی ویژه مشترک نیم‌کره غربی، یک حمله مرگبار علیه یک شناور تندرو که در مسیرهای شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در کارائیب تردد می‌کرد، انجام داده است.»

در این بیانیه ادعا شده است: اطلاعات تأییدشده نشان می‌داد که این شناور به‌طور فعال در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

فرماندهی جنوبی آمریکا افراد کشته‌شده در این حمله را «قاچاقچی-تروریست» توصیف کرد.

این فرماندهی همچنین تصاویری از عملیات منتشر کرد که قایق را در حال حرکت روی آب نشان می دهد که مورد هدف حمله قرار گرفته و منفجر و دچار آتش سوزی می شود.

به گزارش ایرنا به این ترتیب، تعداد افرادی که در حملات آمریکا به قایق های مظنون به حمل مواد مخدر کشته شده اند به ۲۳۵ نفر افزایش می یابد. تاکنون ارتش آمریکا ۷۰ حمله از این دست انجام داده است.

کارزار حملات آمریکا علیه قایق‌ها و شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های اطراف آمریکای لاتین، از جمله شرق اقیانوس آرام و دریای کارائیب، از اوایل سپتامبر (اوایل شهریور) آغاز شد.

ارتش آمریکا هیچ مدرکی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط هیچ یک از کشتی‌های منهدم شده، ارائه نکرده است. این حملات در هفته‌های اخیر تشدید شده است.

در همین حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش کرده است تا مقامات منطقه را تحت فشار قرار دهد تا با ایالات متحده برای هدف قرار دادن کارتل‌ها همکاری نزدیک‌تری داشته باشند و اقدامات نظامی مستقلی علیه قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای فراملی که به گفته او «تهدیدی غیرقابل قبول» برای امنیت ملی آمریکا هستند، انجام دهند.

ترامپ ادعا کرده است که واشنگتن در حال درگیری مسلحانه با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین است و این حملات برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده و مصرف بیش از حد مرگبار آن که جان آمریکایی‌ها را می‌گیرد، ضروری است.

این در حالیست که منتقدان، قانونی بودن حملات به شناورها را زیر سوال برده‌اند.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ایران امریکا ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

جنگ «دستور کار» در نیویورک

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

اکران خصوصی «جانشین»

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

زیر ضرب اطلاعات

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

سوگلی‌های فدراسیون!

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

جلسه سران قوا برگزار شد

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار