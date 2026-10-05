۴ کشته بر اثر حمله آمریکا به یک قایق در منطقه کارائیب

ارتش آمریکا مدعی شد که به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب حمله کرده و چهار سرنشین آن را کشته است.

جوان آنلاین: مرکز فرماندهی جنوبی آمریکا (SOUTHCOM) روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به یک قایق مشکوک به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب حمله کرده و بر اثر آن چهار نفر کشته شده‌اند.

این فرماندهی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نیروی ویژه مشترک نیم‌کره غربی، یک حمله مرگبار علیه یک شناور تندرو که در مسیرهای شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در کارائیب تردد می‌کرد، انجام داده است.»

در این بیانیه ادعا شده است: اطلاعات تأییدشده نشان می‌داد که این شناور به‌طور فعال در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

فرماندهی جنوبی آمریکا افراد کشته‌شده در این حمله را «قاچاقچی-تروریست» توصیف کرد.

این فرماندهی همچنین تصاویری از عملیات منتشر کرد که قایق را در حال حرکت روی آب نشان می دهد که مورد هدف حمله قرار گرفته و منفجر و دچار آتش سوزی می شود.

به گزارش ایرنا به این ترتیب، تعداد افرادی که در حملات آمریکا به قایق های مظنون به حمل مواد مخدر کشته شده اند به ۲۳۵ نفر افزایش می یابد. تاکنون ارتش آمریکا ۷۰ حمله از این دست انجام داده است.

کارزار حملات آمریکا علیه قایق‌ها و شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های اطراف آمریکای لاتین، از جمله شرق اقیانوس آرام و دریای کارائیب، از اوایل سپتامبر (اوایل شهریور) آغاز شد.

ارتش آمریکا هیچ مدرکی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط هیچ یک از کشتی‌های منهدم شده، ارائه نکرده است. این حملات در هفته‌های اخیر تشدید شده است.

در همین حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش کرده است تا مقامات منطقه را تحت فشار قرار دهد تا با ایالات متحده برای هدف قرار دادن کارتل‌ها همکاری نزدیک‌تری داشته باشند و اقدامات نظامی مستقلی علیه قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای فراملی که به گفته او «تهدیدی غیرقابل قبول» برای امنیت ملی آمریکا هستند، انجام دهند.

ترامپ ادعا کرده است که واشنگتن در حال درگیری مسلحانه با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین است و این حملات برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده و مصرف بیش از حد مرگبار آن که جان آمریکایی‌ها را می‌گیرد، ضروری است.

این در حالیست که منتقدان، قانونی بودن حملات به شناورها را زیر سوال برده‌اند.