کد خبر: 1382798
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

ثبت ۶۳ هزار حمله نظامیان صهیونیست به کرانه باختری از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون

صهیونیست یک نهاد فلسطینی گزارش داد که نظامیان اشغالگر صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۶۳ هزار حمله به کرانه باختری انجام داده‌اند.

جوان آنلاین: این نهاد روز یکشنبه اعلام کرد که نظامیان اشغالگر اسرائیلی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموعاً ۶۲ هزار و ۹۱۶ حمله علیه فلسطینیان و اراضی و اموال آنان در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی انجام داده‌اند.

کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی مسئول ۴۸ هزار و ۱۷۴ مورد از این حملات بوده‌اند و اشغالگران اسرائیلی نیز ۱۴ هزار و ۷۴۲ حمله دیگر را انجام داده اند.

شهر الخلیل با ۱۰ هزار و ۸۴۰ مورد، بیشترین تعداد حملات از سوی اسرائیلی ها را به خود اختصاص داده و پس از آن رام‌الله و البیره با ۱۰ هزار و ۵۹۴ حمله و نابلس با ۱۰ هزار و ۲۶۱ حمله قرار دارند.

بر اساس این گزارش، حملات اشغالگران اسرائیلی در این بازه زمانی منجر به کشته شدن ۶۶ فلسطینی شده است.

این کمیسیون همچنین ۱۱۸۲ مورد آتش‌سوزی عمدی علیه اراضی و اموال فلسطینیان را ثبت کرده و گزارش داده است که ۱۴۷ هزار و ۱۱۱ اصله درخت از جمله بیش از یکصد هزار درخت زیتون ریشه کن شده یا دچار آسیب شده‌اند.

اشغالگران اسرائیلی همچنین برای ایجاد ۲۱۱ مراکز جدید دامداری تلاش کردند و حملات آنها ۳۷۶ روستا و جامعه فلسطینی را هدف قرار داده است.

این گزارش حاکی از آن است که مقامات اسرائیلی ۱۸۱۴ عملیات تخریب انجام داده‌اند که طی آن ۵۰۵۹ سازه از جمله ۱۸۹۴ خانه مسکونی دارای سکنه تخریب شده‌اند.

این کمیسیون می افزاید که حدود ۱۵ هزار و ۸۶۴ هکتار از اراضی فلسطینیان از طریق صدور احکام نظامی و اعلام آن‌ها به عنوان «اراضی دولتی» تصرف شده است که بالاترین میزان مصادره اراضی فلسطینیان توسط دولت اسرائیل در سه دهه اخیر است.

همچنین در این گزارش آمده است که ۴۱۵ طرح برای شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل شامل دهها هزار واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی پیش برده شده است.

مقامات اسرائیلی ۹۷ مناقصه برای ساخت ۱۵ هزار و ۷۶۰ واحد ساختمان جدید از جمله در منطقه «E۱» در شرق قدس صادر کرده‌اند.

این کمیسیون همچنین خواستار اقدام بین‌المللی برای توقف گسترش غیرقانونی شهرک‌سازی و پاسخگو کردن عاملان آن شد.

برچسب ها: صهیونیست‌ ، صهیونیست ها ، کرانه باختری
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