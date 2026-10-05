کد خبر: 1382796
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴
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پرداخت وام ۶۰ میلیونی به بازنشستگان تامین اجتماعی

وام رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، از پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی به ۳۳۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال جاری خبر داد.

جوان آنلاین: محمد اسدی، در برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما، گفت: دور دوم پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از طریق ثبت نام در کانون ها انجام می شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به همراهی سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه برای پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، افزود: انتخاب ۳۳۰ هزار نفر از بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته، قدری سخت و دشوار است.

اسدی تاکید کرد: این وام به بازنشستگانی که سال ۱۴۰۳ از این تسهیلات استفاده کرده اند، تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: مبلغ این وام هر سال ۱۰ میلیون تومان افزایش می یابد و بر همین اساس، امسال مبلغ ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اسدی در خصوص روند اعطای این وام، گفت: این وام بر اساس سرانه استان ها و از طریق کانون های بازنشستگی انجام می شود.

برچسب ها: وام بازنشستگان ، سازمان تامین اجتماعی ، بازنشستگان تامین اجتماعی
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