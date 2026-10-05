ورود نظامیان صهیونیست به روستایی در جنوب سوریه

جوان آنلاین: شبکه المیادین به نقل از منابع محلی افزود: یک گروه از نظامیان گشتی رژیم اشغالگر اسرائیل وارد روستای الاصبح در حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه شدند.

تاکنون جزئیات بیشتری از نفوذ این نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به حومه جنوبی قنیطره منتشر نشده است.

در این زمینه، پیشتر خبرگزاری سوریه (‌سانا) از شروع عملیات خاکبرداری گسترده در نزدیکی روستای العشه در حومه جنوب قنیطره خبر داده بود.

خبرنگار سانا در قنیطره گزارش داده بود که خودروهای نظامی و بولدوزرهای متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی عملیات خاکبرداری را برای تکمیل خطی که رژیم صهیونیستی «سوفا ۵۳» می نامد و یک خاکریز خاکی است که در این منطقه امتداد دارد، آغاز کردند.

همزمان با عملیات خاکبرداری، بیش از هفت بولدوزر و خودروی نظامی وارد منطقه جنوب غربی شهرک الرفید شدند و اقدام به حفر یک خندق عمیق که تا نزدیکی خط حائل در داخل خاک سوریه امتداد دارد، کردند.

به گزارش سانا، نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل پهپادهایی را برای نظارت و ردیابی حرکات هیات‌های مطبوعاتی که وارد منطقه شده بودند، به کار گرفتند تا از ثبت عملیات حفاری و خاکبرداری، توسط آنها جلوگیری کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال تکمیل پروژه خاکبرداری است که از اواسط سال ۲۰۲۲ در منطقه حائل در داخل خاک سوریه آغاز کرده است. این پروژه از مجاورت شهرک حضر، از طریق روستاهای جباتا الخشب و الحمیدیه، به روستای العشه و مثلث مرزی در جنوب امتداد دارد.

وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه، نقض‌های مداوم رژیم اشغالگر اسرائیل علیه خاک سوریه که آخرین مورد آن تکمیل کار بر روی چیزی است که «خط سوفا ۵۳ » نامیده می‌شود و نقض آشکار توافق‌نامه ۱۹۷۴ و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است را به شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات بازدارنده‌ای را برای پایان دادن به این اقدامات و جلوگیری از تکرار آنها انجام دهد.

رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان از طریق حملات مکرر خود به جنوب سوریه، حمله به خانه‌های غیرنظامیان و دستگیری افراد غیرنظامی، تخریب زمین‌ها با بولدوزر و انجام حملات با توپخانه و سایر سلاح‌ها، توافقنامه عدم درگیری سال ۱۹۷۴ را نقض می‌کند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.