کد خبر: 1382764
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

صف مخالفان نتانیاهو هر روز طولانی‌تر می‌شود

6 پسر نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که وارد صحنه سیاسی شده تا علیه نتانیاهو صف آرایی کند.

جوان آنلاین: بنی بگین وزیر سابق کابینه رژیم صهیونیستی و پسر منخایم بگین نخست وزیر اسبق صهیونیست‌ها خواهان برکنار فوری نتانیاهو از قدرت شد و اعلام کرد: یکی از دلایلی که مرا وا داشت که به صحنه سیاسی بازگردم کنار زدن نتانیاهو است.

به گزارش تسنیم، وی که با رادیو اف ام 103 در گزارش خود آورده است:  بنی بگین، وزیر سابق و فرزند مناحم بگین، در جریان انتخابات کنست(پارلمان) در سال 1996 خواستار رای دادن به «محل» (لیکود) و نتانیاهو شده بود، اما اکنون او در گفت‌وگو با ما، از مردم می‌خواهد کاملاً عکس آن عمل کنند، یعنی به احزاب اپوزیسیون رای دهند. شایان ذکر است که بنی بگین در انتخابات مقدماتی حزب لیکود در سال 1993، پیش از به قدرت رسیدن نتانیاهو در سال 1996، در برابر او نامزد شده بود.

این وزیر سابق حزب لیکود اظهار داشت: «می‌دانم به یکی از احزاب اپوزیسیون که به حد نصاب ورود نزدیک نشده‌اند رای خواهم داد، زیرا آرا نباید هدر رود. امیدوارم این حزب همان حزبی باشد که جایگزین این حکومت شود؛ حکومتی که کوتاهی و نیت بد خود را به اثبات رسانده است ــ زیرا به‌ جای کار برای شهروندان، سال‌های متمادی است که به نفع عامه مردم حکومت نکرده است».

وی با وجود اصرارها، از افشای اینکه کدام‌یک از احزاب «ائتلاف تغییر» را ترجیح می‌دهد خودداری کرد و گفت: «چهار حزب اپوزیسیون ــ به هر کدام که می‌خواهید رای دهید، زیرا آنچه ظرف سه هفته آینده اضطراری و تعیین‌کننده است، جایگزینی حکومتی است که به دنبال حکومت به نفع مردم نیست، بلکه به دنبال قدرت است. گزینه‌های گسترده‌ای پیش روی ماست. بیایید دوستان، باید این حکومت را پس از پانزده سال تغییر دهیم. سال‌های طولانی در قدرت بودن به انحطاط، فساد اخلاق و این باور منجر می‌شود که افراد برای همیشه انتخاب شده‌اند. ».

از او پرسیده شد چگونه ائتلاف تغییر پیروز خواهد شد در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آنها با دستیابی به 61 کرسی فاصله زیادی دارند؛ بگین اشاره کرد که ائتلاف کنونی نیز قدرت خود را از دست داده است: «طبق نظرسنجی‌ها، نتانیاهو به هیچ وجه نخواهد توانست حکومت بعدی را تشکیل دهد. آنها قدرت کنونی خود را از دست می‌دهند: هم‌اکنون 68 کرسی در کنست دارند و طبق نظرسنجی‌ها ــ روز عید 52 کرسی خواهند داشت. اعضای حکومت، وزرا و طرفدارانشان می‌گویند از اعتماد مردم برخوردارند، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند آنها از سه سال پیش اعتماد مردم(صهیونیستها) را از دست داده‌اند».

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نتانیاهو ، صهیونیست ها
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

اکران خصوصی «جانشین»

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

سوگلی‌های فدراسیون!

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

زیر ضرب اطلاعات

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار