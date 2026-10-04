جوان آنلاین: بنی بگین وزیر سابق کابینه رژیم صهیونیستی و پسر منخایم بگین نخست وزیر اسبق صهیونیست‌ها خواهان برکنار فوری نتانیاهو از قدرت شد و اعلام کرد: یکی از دلایلی که مرا وا داشت که به صحنه سیاسی بازگردم کنار زدن نتانیاهو است.

به گزارش تسنیم، وی که با رادیو اف ام 103 در گزارش خود آورده است: بنی بگین، وزیر سابق و فرزند مناحم بگین، در جریان انتخابات کنست(پارلمان) در سال 1996 خواستار رای دادن به «محل» (لیکود) و نتانیاهو شده بود، اما اکنون او در گفت‌وگو با ما، از مردم می‌خواهد کاملاً عکس آن عمل کنند، یعنی به احزاب اپوزیسیون رای دهند. شایان ذکر است که بنی بگین در انتخابات مقدماتی حزب لیکود در سال 1993، پیش از به قدرت رسیدن نتانیاهو در سال 1996، در برابر او نامزد شده بود.

این وزیر سابق حزب لیکود اظهار داشت: «می‌دانم به یکی از احزاب اپوزیسیون که به حد نصاب ورود نزدیک نشده‌اند رای خواهم داد، زیرا آرا نباید هدر رود. امیدوارم این حزب همان حزبی باشد که جایگزین این حکومت شود؛ حکومتی که کوتاهی و نیت بد خود را به اثبات رسانده است ــ زیرا به‌ جای کار برای شهروندان، سال‌های متمادی است که به نفع عامه مردم حکومت نکرده است».

وی با وجود اصرارها، از افشای اینکه کدام‌یک از احزاب «ائتلاف تغییر» را ترجیح می‌دهد خودداری کرد و گفت: «چهار حزب اپوزیسیون ــ به هر کدام که می‌خواهید رای دهید، زیرا آنچه ظرف سه هفته آینده اضطراری و تعیین‌کننده است، جایگزینی حکومتی است که به دنبال حکومت به نفع مردم نیست، بلکه به دنبال قدرت است. گزینه‌های گسترده‌ای پیش روی ماست. بیایید دوستان، باید این حکومت را پس از پانزده سال تغییر دهیم. سال‌های طولانی در قدرت بودن به انحطاط، فساد اخلاق و این باور منجر می‌شود که افراد برای همیشه انتخاب شده‌اند. ».

از او پرسیده شد چگونه ائتلاف تغییر پیروز خواهد شد در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آنها با دستیابی به 61 کرسی فاصله زیادی دارند؛ بگین اشاره کرد که ائتلاف کنونی نیز قدرت خود را از دست داده است: «طبق نظرسنجی‌ها، نتانیاهو به هیچ وجه نخواهد توانست حکومت بعدی را تشکیل دهد. آنها قدرت کنونی خود را از دست می‌دهند: هم‌اکنون 68 کرسی در کنست دارند و طبق نظرسنجی‌ها ــ روز عید 52 کرسی خواهند داشت. اعضای حکومت، وزرا و طرفدارانشان می‌گویند از اعتماد مردم برخوردارند، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند آنها از سه سال پیش اعتماد مردم(صهیونیستها) را از دست داده‌اند».